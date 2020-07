El tenso encuentro entre Toñi Moreno y Emma García tras el cambio de programas: "Hay que aclarar muchas cosas"

Emma García y Toñi Moreno fueron las dos grandes protagonistas del baile de presentadoras y programas cuando se intercambiaron 'Mujeres y hombres y viceversa' y 'Viva la vida'. Ahora, Moreno volverá durante el verano al programa de Telecinco que ella misma arrancó estando al frente, por lo que ambas han tenido un cara a cara que muchos espectadores estaban esperando.

El cara a cara entre Emma García y Toñi Moreno

Toñi estaba esperando a su compañera en uno de los camerinos de Mediaset mientras las cámaras de 'Viva la vida' seguían a Emma hasta que se encontraron. Pese a querer mostrar buen rollo, la tensión estaba presente en todo momento. "Tenía ganas de verte y que aclaráramos muchas cosas", comentaba Moreno, mientras que García contaba cómo se conocieron (en una sala de maquillaje) y preguntaba si tenía pareja. "De esas cosas no hablo. Yo estoy todo el día hablando de las cosas que me gusta compartir. El tema de las parejas, esa parcela, me la guardo para mí, porque soy propietaria", respondía Toñi Moreno.

"Tenía ganas de verte, vivimos un momento complicado que nos puso la vida patas arriba y es algo que solo hemos vivido nosotras", comentaba la actual presentadora de 'Viva la vida', a lo que la anterior aseguraba que "se ha escrito mucho más de lo que vivimos". Reconocen que nunca se han llevado mal, aunque García matiza: "Nos hemos tenido que llamar para aclarar ciertas cosas. Hemos hablado muy claro las dos".

Lo que sintió cada una al conocer la noticia

A mitad de la charla íntima entre las dos presentadoras, Torito intervino para buscar que la conversación tuviese más chicha. Por ello, preguntó a sus compañeras qué pensaron cuando les propusieron el cambio de programas. Muy formal, Moreno explicó al colaborador: "Siempre he sentido que las dos pertenecemos a un barco que es Mediaset y el capitán dice lo que le toca a cada una cada día". Dicho esto, siguió contando que ella estaba muy feliz presentando 'Viva la vida', un espacio que costó arrancar, pero eso hizo que se creara un vínculo especial con todos los que formaban parte del formato. "Yo ya había llegado a un momento tan maravilloso con el equipo y estábamos tan felices, en mi zona de confort, y no quería que me movieran. No me gustó la decisión en un primer momento, pero al día siguiente me hice igual con el nuevo equipo, del que también me ha dado pena ahora despedirme", explica Moreno, haciendo referencia a 'MYHYV'.

Por su parte, García dice que fue toda una sorpresa. "Yo es la primera vez que me quedo sin palabras. Llevaba 10 años en 'MYHYV', estaba súper bien, dentro de todos los cambios estábamos estabilizados... Y cuando me lo cuentan no supe cómo reaccionar", explicaba ante las cámaras, y añadía: "Son programas muy diferentes. Para mí el cambio fue muy complicado, sobre todo por las cosas que se fueron diciendo, con titulares que buscaban el morbo. No hubo comunicación porque cada una estaba haciendo cambios en sus nuevos espacios".