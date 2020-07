Emma García: "Me sorprendió la elección de Toñi Moreno para el verano, yo me decantaba por Terelu Campos"

Uno de los movimientos televisivos más comentados en los últimos meses fue el intercambio de programas entre Toñi Moreno y Emma García en Telecinco. La andaluza tuvo que dejar 'Viva la vida' y saltar a 'Mujeres y hombres y viceversa' mientras que la vasca hizo el movimiento contrario. Un intercambio de formatos que tenía como objetivo que mejorase el rendimiento de ambos y que en el caso del magacín sí tuvo resultado. Lo que poco podíamos imaginar es que Moreno ahora regresará al formato que ella vio nacer... pero como sustituta veraniega.

Emma García y Toñi Moreno

De ello ha hablado Emma García en una extensa entrevista concedida a Omar Suárez a la revista Lecturas. En la misma, la presentadora confiesa que "me sorprendió su elección para el verano, yo me decantaba por mi compañera Terelu Campos", pero deja claro que sí está feliz que vaya a ser ella la que cubra su hueco durante sus merecidas vacaciones. "Me alegro mucho porque le hace especial ilusión y tiene muchas ganas de trabajar porque, desgraciadamente, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se ha visto afectado por la pandemia", sigue diciendo la vasca.

Buena sintonía con Toñi Moreno

Y es que mientras que Toñi Moreno era elegida como presentadora en verano de 'Viva la vida', Telecinco anunció que iba a tener que dejar 'MYHYV' ya que Jesús Vázquez se convertía en el nuevo conductor del mismo, siendo este un nuevo traspiés en su carrera televisiva. Pese a ello, el propio presentador ha confesado que existe una gran sintonía entre ambos, al igual que sucede entre Emma y la propia Toñi, tal y como ella quiere dejar claro. "Siento decir que por mucho que nos enfrenten, no van a sacar nada", afirma tajante, confirmando que "mi relación con Toñi es buena. Hablamos mucho en su momento y lo hemos hecho ahora con la sustitución".

"Los cambios han dado resultado"

Moreno llega a un 'Viva la vida' muy cambiado y es que cuando ella se marchó, se produjeron más cambios en el magacín; unas novedades que sin duda afectaron muy positivamente a la audiencia del mismo, tal y como García recuerda. "Los cambios que se produjeron, de presentadora, de dirección y de equipo, han dado resultado, y ‘Viva la vida’ se encuentra en su mejor momento", explica, quien además confiesa que en su día, el cambio de formato "nos descolocó a las dos y dio muuucho que hablar (...) pero yo decidí callar, centrarme en el programa y dejar que el tiempo pusiese las cosas en su sitio, como ha sido. En definitiva, para la vasca sin duda el balance no puede haber más positivo y es que al igual que en su día con 'A tu lado', esta ha encontrado su sitio en las tardes... aunque en este caso del fin de semana.