Conoce a los 16 aspirantes de la décima edición de 'MasterChef'

Televisión Española ha vuelto a abrir las célebres cocinas de 'MasterChef'. La décima edición del talent culinario de Shine Iberia aterriza con muchas sorpresas. Entre ellas, el encuentro de todos los aspirantes que han pasado por el programa en una prueba de exteriores. Hasta que llegue el momento de presenciarlo, los espectadores pudieron descubrir a los 16 nuevos concursantes, entre los que se encuentra el "súper MasterChef" que los jueces ansían encontrar. Conoce a todos los participantes del programa.

1 Giraldo

Giraldo, aspirante de 'MasterChef 10'

Giraldo, de 33 años, llega desde País Vasco, aunque nació en Cuba. En su pasado fue jugador de la selección nacional cubana de waterpolo, con la que disputó más de 200 partidos. Tras dar por cerrada esta etapa, en la que ganó varias medallas de oro, ahora ejerce de modelo profesional. Amante de la cocina vasca, Giraldo aprendió a cocinar durante el confinamiento, gracias a las videollamadas que hacía con su madre.

2 Patricia

Patricia, aspirante de 'MasterChef 10'

Patricia llega desde Barcelona, tiene 32 años y trabaja como administrativa. Su pasión por la cocina se despertó desde pequeña y su gran sueño es abrir un restaurante de comida española en Corea del Sur. La catalana, de personalidad arrolladora y amante de la cultura y la cocina coreana, entra en las cocinas de 'MasterChef' dispuesta a evolucionar y experimentar nuevas técnicas.

3 Yannick

Yannick, aspirante de 'MasterChef 10'

Yannick tiene 28 años y es de Bélgica, aunque reside en Murcia junto a su familia desde 2006. Trabaja como coordinador de ventas en una célebre multinacional sueca de muebles, pero lo que más le gusta es la música y la cocina. Reconoce ser muy apasionado en lo que le gusta y uno de estos intereses en el Festival de Eurovisión. En la cocina, su plato fuerte es la repostería.

4 Teresa

Teresa, aspirante de 'MasterChef 10'

Teresa, de 33 años, llega desde Madrid y es rentista. Su hermana y ella no tuvieron una infancia fácil, ya que sus padres y su hermano fallecieron en un accidente cuando Teresa tenía once años. Posteriormente, y hasta que se aclararon los asuntos legales, estuvo interna en Suiza. Su pasión por la cocina llegó de la mano de su expareja, otra de las aspirantes de la edición, María Lo. El amor la llevó a apuntarse a un curso de cocina.

5 Berto

Berto, aspirante de 'MasterChef 10'

Berto llega desde Segovia, tiene 24 años y trabaja como dependiente. El joven es un auténtico fan de 'MasterChef', por lo que esta vez no era la primera que se presentaba al casting. Intentó participar en la novena edición, pero su sueño se truncó en la última prueba por culpa de un pollo. Seguro de que la décima edición es la suya, cree que el programa le puede aportar el cambio que necesita.

6 Iván

Iván, aspirante de 'MasterChef 10'

Iván es un madrileño de 38 años que ejerce como comercial. Desde muy joven tuvo que aprender a sobrevivir por sí mismo, ya que su madre falleció cuando él tenía 18 años y su padre desapareció tiempo atrás. La venta de libros a puerta fría durante 20 años le permitió invertir en varios negocios de hostelería, que no fueron del todo exitosos. Con su participación en 'MasterChef' aspira a convertirse en el chef de sus restaurantes.

7 Jokin

Jokin, aspirante de 'MasterChef 10'

Jokin viene de un pequeño pueblo guipuzcoano, Zumaia, tiene 30 años y es gestor financiero. Es un apasionado de la cocina española, le encanta cocinar cordero al horno y comer alubias. Sin embargo, la cocina internacional aún se le resiste. El vasco se define como una persona muy competitiva, por lo que aterriza en el talent culinario con una sola intención: ganar.

8 Luismi

Luismi, aspirante de 'MasterChef 10'

Luismi tiene 35 años, es de Madrid, aunque reside en Guadalajara, y trabaja como bombero. Es el chef estrella del parque de bomberos y su especialidad son las recetas rápidas. Su comida favorita es el lomo con pimientos y le encanta la cocina de "zafarrancho", en la que se incluyen alimentos básicos como las lentejas. Aventurero nato, se toma su paso por 'MasterChef' como una gran aventura que desea vivir.

9 Eva

Eva, aspirante de 'MasterChef 10'

Eva es una valenciana de 29 años que trabaja como pediatra. Sin embargo, después de su último contrato decidió dejarlo todo y marcharse como voluntaria a República Dominicana. A su regreso, la joven ha decidido centrarse en la cocina y está más que decidida a dejarlo todo por estar entre fogones. Su padre y su hermana se habían presentado al casting tiempo atrás, por lo que ella no quería ser menos.

10 María Lo

María Lo, aspirante de 'MasterChef 10'

María Lo tiene 32 años y vive en Barcelona, aunque es gaditana de nacimiento. La joven, de madre chiclanera y padre chino, tiene claro que quiere dedicarse a la cocina. Por ello, aterriza en el talent culinario dispuesta a emocionar a la gente con sus creaciones. María Lo se enteró durante el casting que su expareja, Teresa, también estaba luchando por entrar a 'MasterChef'. Finalmente, por capricho del destino o no, se ven las caras entre fogones.

11 Verónica

Verónica, aspirante de 'MasterChef 10'

Verónica, de 26 años, se formó en Periodismo, aunque actualmente ejerce como publicista. Salmantina de origen y madrileña de residencia, es la segunda vez que se presenta al talent culinario. Su sueño es aprender para poder llevar a cabo el proyecto gastronómico con el que sueña: un establecimiento de delivery centrado en cocina sana. Como buena amante de las verduras, su cocina está basada en la comida saludable.

12 Julia

Julia, aspirante de 'MasterChef 10'

Julia tiene 32 años, es de Madrid y ejerce de sumiller profesional. Le encanta el cous cous porque le recuerda a su abuela, pero la casquería no le hace ninguna gracia porque no come carne. Es una amante de los vinos, por lo que quiere conseguir las creaciones idóneas para maridarlos.

13 Adrián

Adrián, aspirante de 'MasterChef 10'

Adrián tiene 28 años, es de Bilbao y trabaja como instalador de aires acondicionados. Su padre falleció, muy joven, en un accidente de moto y su madre es su mayor referente. Cocinera profesional, le ha enseñado a Adrián todo lo que sabe. De esta manera, el bilbaíno logró refugiarse en la cocina y superar sus problemas. Su aspiración en la gastronomía es montar su propia food truck.

14 Claudia

Claudia, aspirante de 'MasterChef 10'

Claudia tiene 28 años, es administrativa y reside en Barcelona, aunque nació en Gerona. Su pasado como azafata de vuelo le hizo probar múltiples comidas, por lo que asegura que es una auténtica foodie. Es una fan incondicional de los platos de cuchara y de la cocina sana, pero no aguanta la mantequilla.

15 Paula

Paula, aspirante de 'MasterChef 10'

Paula tiene 23 años y es la benjamina de la edición. Nacida en Madrid, ejerce como auxiliar de enfermería. Se apuntó en el casting de 'MasterChef' in extremis, tan solo dos días antes de que se cerrara el plazo. Su interés por la cocina le viene de su madre, ya que es cocinera. Aunque ha aprendido mucho de ella, reconoce que también le han ayudado las recetas que ve en las redes sociales. ¿Su plato estrella? El pollo al curry.

16 David

David, aspirante de 'MasterChef 10'

David es madrileño, tiene 38 años y es un emprendedor nato. Lo más importante de su vida es su hijo de seis años, por el que decidió mudarse a Asturias. David tuvo que luchar por superar una adicción de 20 años de consumo y consiguió salir adelante gracias a la meditación, el deporte y la constancia. 'MasterChef' supone el inicio de una segunda oportunidad, ya que quiere centrar su futuro en el mundo de la gastronomía.