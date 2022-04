La noche del lunes 18 de abril, Televisión Española inauguró la décima edición de 'MasterChef', que arrancó con la selección definitiva de sus dieciséis aspirantes, tras lo cual se desplazaron a la Plaza de Colón de Madrid para debutar con su primera prueba grupal en el formato. Un estreno con los primeros tropiezos y contactos, que concluyó con la mitad de los concursantes en una eliminatoria que puso punto final al primer programa con la expulsión de Berto, después de que el segoviano se hubiera desecho en lágrimas en la fase final del casting, en compañía de su abuela, antes de recibir la oportunidad de formar parte de la edición.

Los aspirantes de 'Masterchef 10' en su prueba debut

Para su estreno en la prueba de exteriores, los aspirantes debían preparar un menú tradicional basado en los platos más emblemáticos de Madrid, con el fin de donarlos a la ONG Mensajeros de la Paz, a cargo del Padre Ángel, ganador del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia y candidato al Nobel de la Paz. La formación de los equipos y la selección de los dos capitanes se dejó en manos del azar: el equipo rojo quedó en manos de Iván, que trabajó junto a Teresa, Giraldo, Patricia, Verónica, Eva, Berto, María Lo y Eva; mientras que el azul fue liderado por Julia, que preparó sus platos con Adrián, Luismi, David, Yannick, Paula y Jokin.

Aunque el segundo grupo se mostró "un poco caótico" en el cocinado con charlas y bailes, la capitanía de Julia bastó para conseguir un buen resultado en general. En el lado opuesto, Iván se vio superado en su papel como capitán y, ante el mal avance del cocinado, Cruz optó por destituirlo y enfundarse la chaquetilla para ocupar su lugar al frente del equipo, entre cuyos aprendices destacó la excelente actitud de María Lo y Verónica, quienes habían hecho "un magnífico tándem". La intervención del chef, sin embargo, no bastó para quedar por encima del equipo azul que, a pesar de que le faltaron algunas raciones, se alzaron con la victoria y se libraron de la primera eliminatoria de la edición.

Con mucha tristeza despedimos a @bertomchef10 de las cocinas de #MasterChef10. Se convierte así en el primer expulsado de la nueva temporada https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/ADgTTKqjrC — MasterChef (@MasterChef_es) April 18, 2022

"La experiencia en 'Masterchef' te saca mucho"

Iván, Berto y Giraldo, antes de conocer la expulsión del segundo de 'Masterchef 10'

Con el fin de defender su continuación en el programa, los aprendices que se ganaron el delantal negro tuvieron que cocinar platos libres en los que era imprescindible contar con sangre como uno de los ingredientes. Mientras que la mayoría de sus compañeros apostaban por platos con arroces, carnes y pescados, Berto quiso innovar al elaborar un plato dulce y se decantó por elaborar un brownie cuya sequedad no jugó a favor del segoviano, puesto que dificultó tanto que se despegara del plato como su reparto entre los jueces, dada su dureza. "He visto chalecos de los GEO vas blandos que tu brownie", observó Pepe Rodríguez.

"Te damos consejos y los intentas obviar. La actitud no me está gustando. Resumen: decepcionante", valoró Cruz, a quien se sumó Samantha Vallejo-Nágera para añadir que "creo que te falta un poquito de humildad gastronómica", antes de enumerar algunos de los errores que habría cometido durante el cocinado. "Soy un kamikaze: prefiero arrepentirme el día de mañana de lo que he hecho, que de lo que he dejado de hacer", confesaba Berto, quien quedó en la cuerda floja junto a Iván y Giraldo, mientras que Patricia, Teresa y Verónica elaboraron los mejores platos de la prueba. "Tu brownie no estaba hecho, era complicado de comer, has confiado en que a los demás les fuera peor que a ti y te has relajado", comunicó Cruz, antes de que se diera a conocer su expulsión. "Me llevo a algunas personas maravillosas y, en sí, la experiencia de 'Masterchef, aunque solo vivas un episodio, es cierto que te saca mucho", confesó el aspirante en su despedida.