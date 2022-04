José María García es una de las voces más consagradas del periodismo deportivo español. Conocido por no tener pelos en la lengua, se convirtió en el líder de las noches radiofónicas durante los 80 y los 90. Aunque ya lleva dos décadas alejado profesionalmente de los micrófonos, García sigue dando que hablar allí por dónde pasa.

Jose María García y Juanma Castaño

El locutor visitaba el estudio de Radio Marca para participar en un especial que homenajeaba el fin de su último programa. García trató diversos temas junto a los conductores, como su familia, el éxito o su vida después de retirarse de la radio. Y, como no iba a ser menos, en esta ocasión también quiso opinar sobre un compañero de profesión: Juanma Castaño.

"A mí no me gusta como periodista. Gaseosa con agua. Abrazafarolas. ¿Cuándo un periodista deportivo puede abandonar su profesión para ser cocinero?". El locutor hacia referencia a dos de los últimos proyectos de Castaño. Por un lado, su participación, y posterior victoria, en 'MasterChef Celebrity 6' y, por otro, su labor en 'Cinco tenedores', programa en el que es presentador.

El presentador del programa de radio, Vicente Ortega, le preguntaba: "¿No te gusta que se abra un poquito para que la gente lo conozca?". García tenía muy clara su respuesta: "No, que se abra no. ¡Si lo conocen por su trabajo! ¿Para qué necesita cocinar?", decía, enfadado. Además, el periodista también tuvo para Manolo Lama: "Es como el otro, ¿para qué necesita Energisil?".

Juanma Castaño responde

Tras los ataques de García, Juanma Castaño respondía en su programa, "El partidazo de COPE", donde reveló que no era la primera vez que se metía con él: "Un día me dijo que yo era cortito con sifón". El periodista aseguró que cuando se encuentra con él, "es la persona más cariñosa del mundo": "No se pueden imaginar las cosas que a mí me ha dicho José María García. No les hablo de hace años, sino de hace mes y medio tomando un café en la puerta de la COPE en una terraza, que estuve dos horas", relató.

Miki Nadal y Juanma Castaño en 'MasterChef Celebrity 6'

Castaño confesó algunas de las cosas buenas que García le había dicho en privado: "Vamos a ver, José María, ¿has perdido facultades? Esta noche te he llamado para que estuvieras en directo y defendieras estas declaraciones y no te has atrevido. No te has atrevido a entrar conmigo en directo. ¿Dónde está el García que yo conocí? ¿Dónde está el García que yo escuché y del que hemos aprendido tanto?", le apelaba.

Después de que uno de sus compañeros, Isaac Fouto, contara que García le había dicho "todo lo contrario a lo que acabamos de escuchar", el asturiano le mandó un último mensaje: "José María, fuiste un gran periodista. Probablemente el mejor periodista deportivo de la historia de este país. Te respeto profundamente, pero como excompañero eres un faltón y, sobre todo, hay que atreverse, que te he llamado para estar en directo por teléfono. Hay que ponerse como se te ponían a ti. A ver si vienes un día y me lo dices".