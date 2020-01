Courteney Cox juega a "¿Qué personaje de 'Friends' eres?" y le sale Rachel

Las modas en las redes sociales van cambiado y ahora están todos los usuarios enganchados a los filtros de Instagram con preguntas que ofrecen respuestas aleatorias. Así, podemos jugar a saber qué animal eres, qué meme te representa, cuál es tu nivel de maldad e incluso, entre muchos otros, hay uno que te dice qué personaje de 'Friends' eres.

Courteney Cox, como Monica en 'Friends'

Courteney Cox, la actriz que dio vida a Monica Geller a lo largo de las 10 temporadas, no se corta en ningún momento a la hora de mostrar su cara más divertida en las redes sociales. Además, se suma a cualquier moda, usando el filtro que te llena la cara de arrugas, el que te pone cara de perro o el que te fusiona con el oscarizado Jared Leto.

Como no podía ser de otra manera, Cox no ha desaprovechado la oportunidad de jugar a "¿Qué personaje de 'Friends' eres?". No hay otra persona en el mundo que se mereciese más que le aparezca el personaje de Monica, pero como esta aplicación no es una ciencia exacta, la actriz se ha encontrado con que es... ¡Rachel! Curiosamente, esta app no es la única que la ve como Rachel, porque antes de comenzar la serie, fue este el personaje que le ofrecieron a la actriz, que acabó rechazándolo porque prefería el de Monica.

Courteney Cox sigue jugando a ver si hay suerte

Tras la sorpresa inicial al ver que aparece Rachel, Cox quiere seguir jugando para ver si le aparece su personaje. En el segundo intento se encuentra con que es Ross; en el tercero, Joey, en el cuarto, Phoebe, en el quinto, Chandler; y, cuando ya no quedan más personajes que el suyo, "por fin me sale Monica", publica la actriz en el texto, añadiendo con sentido del humor: "Estaba segura de que me iba a salir el tipo feo desnudo".