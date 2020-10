El creador de 'Chernobyl' responde a Isabel Díaz Ayuso: "Está claro que no ha entendido la serie"

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una máquina de generar titulares con su presidencia en la Comunidad de Madrid y su gestión en la crisis del coronavirus. Además, la grave situación que atraviesa Madrid no hace más que repetir su nombre en diferentes medios, telediarios y programas de televisión. Pero, en esta ocasión, ha vuelto a copar estos por la mención que ha hecho a 'Chernobyl'.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

La presidenta se dirigía a Más Madrid en un pleno de la Asamblea en respuesta a la comparación que había realizado Pablo Gómez con Madrid y Chernóbil, criticando que el político se dedicaba a ver series en su casa y que dicha tragedia ocurrió con la gobernanza del comunismo: "No tengo tiempo para ver series de televisión como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones, pero Chernóbil, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción por la ocultación". Para rematar, aseveró: "Chernóbil no ocurrió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes".

La respuesta de su creador

Las respuestas a estas declaraciones, que además fueron compartidas por la cuenta de Twitter del PP de Madrid, no hicieron más que sucederse, contándose por miles. Sin embargo, un usuario decidió ir más allá y le envió el tuit a Craig Mazin, creador de 'Chernobyl', instándole a ver el vídeo en el que "la presidenta de la región europea más afectada por el Covid", citaba la ficción que él había escrito.

La respuesta de Mazin no tardó en suceder y aseguró con contundencia en un breve mensaje a través de sus redes sociales: "Está claro que no ha entendido la serie". Poco después, Alfonso Serrano, portavoz del grupo popular en la Asamblea de Madrid, salió en defensa de Isabel Díaz Ayuso, respondiendo al creador y asegurando que ella no hace referencia a la serie, puesto que "no la ha visto" y que quienes la mencionan son los de Más Madrid.