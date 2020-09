Ana Rosa Quintana: "Es innegable que hay un acoso a Isabel Díaz Ayuso"

Las nuevas medidas para intentar contener la pandemia en la Comunidad de Madrid han centrado la mesa política de 'El programa de Ana Rosa' este lunes 21 de septiembre en la franja matinal de Telecinco. Los colaboradores del formato de Telecinco han analizado las medidas tomadas por Isabel Díaz Ayuso y su equipo y lo han hecho en un debate tenso en el que no han faltado los reproches de un lado hacia el otro de la mesa, como suele ser habitual en el formato de Unicorn Content, eso sí.

El enfrentamiento entre Inda y Nacho Corredor

Eduardo Inda no ha dudado en enfrentarse durante toda la mañana a Verónica Fumanal y Nacho Corredor, que se han mostrado especialmente críticos con la gestión del Partido Popular en Madrid. Este incluso ha tachado de machista al analista político por llamar "princesa" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, algo de lo que evidentemente Corredor se ha defendido "ipso facto", dejando claro que en ningún momento su comentario era machista ni tenía esa intención. Una justificación que de poco ha servido a Inda, que ha seguido cargando contra él durante la mañana.

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'

Ana Rosa: "No es un confinamiento"

Pero más allá de este momento, Ana Rosa Quintana también ha sido protagonista de la mañana con algunos de los comentarios que ha hecho respecto a la gestión de la crisis de la Covid-19 en Madrid. La periodista ha incidido en todo momento en que en Madrid "no hay un confinamiento (...) no hay que quedarse encerrados en casa (...) son restricciones de movilidad" y ha intentado justificar al gobierno de Ayuso afirmando que "son medidas que quizás hay que refinar (...) que se han tomado muy rápido y hay que ir viendo como van funcionando a partir de ahora". Paralelamente, la presentadora ha querido pararse en el caso particular Usera, al que ella ha definido como "mi barrio" ya que residió ahí hasta los 18 años, para justificar el alto número de casos en ese lugar. Esta ha explicado que nos encontramos ante una zona con pisos no demasiado grandes en los que vive mucha gente con poca disponibilidad de espacio para poder mantener distancia social.

Pero la cosa no ha quedado ahí, la presentadora del magacín ha recordado que muchas de las medidas tomadas en Madrid "ya existen en otras comunidades autónomas (...) que están siendo gobernadas por el PSOE". "Ahí no hay manifestaciones", ha añadido al respecto, criticado así las concentraciones en los barrios del Sur contra las medidas de Ayuso que se realizaron el pasado fin de semana en Madrid. Finalmente, Quintana además se ha mostrado indignada con que todo se haya terminado convirtiendo en una lucha política y de clases; esta no comprende que la pandemia haya desembocado en algo así.

La defensa de Ana Rosa a Ayuso

"Me parece una barbaridad, no hagamos de esto una lucha de clases (...) ni en una batalla política", ha añadido al respecto. Tras ello, y hablando respecto a la reunión que Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso protagonizaron este lunes 21 de septiembre en Puerta del Sol; mientras que Verónica Fumanal considera que este es un gesto de Sánchez para rebajar el tono de tensión, Inda ha recordado que "él lanza a Simancas y Lastra a poner a parir a la presidenta", algo que ha apoyado Quintana, quien no ha dudado en afirmar que "es innegable que hay un acoso a Isabel Díaz Ayuso, es innegable".