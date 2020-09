Ana Rosa Quintana atiza por sorpresa a Isabel Díaz Ayuso por su gestión de la pandemia

En los últimos meses para muchos ha resultado evidente que Ana Rosa Quintana se ha mostrado a favor de la gestión que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho respecto a la crisis del Covid-19. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha valorado positivamente muchas de las decisiones tomadas por la popular y ha sido especialmente crítica con el papel del Gobierno en cuento a esta crisis se refiere; por ello, ha sorprendido el papel que la periodista ha tomado este jueves 17 de septiembre respecto a los últimos movimientos de Ayuso.

Ana Rosa Quintana, en 'El programa de Ana Rosa'

En el magacín que diariamente conduce en Telecinco, se ha hablado de la complicada situación que la Comunidad de Madrid vive en cuanto al coronavirus Covid-19 se refiere. Precisamente, este miércoles, el viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero, anunciaba que el viernes se presentarían una serie de medidas para intentar frenar la pandemia entre las que se podría encontrar incluso la realización de "confinamientos selectivos" en las zonas más afectadas por la pandemia, un información que el entorno de Ayuso incluso desmintió inicialmente. Algo que sin duda ha evidenciado los problemas de comunicación que hay en ese Ejecutivo, algo que no entiende en absoluto Quintana.

"La situación de Madrid y lo que ocurrió ayer genera un desconcierto tremendo. Así como hemos dicho que Díaz Ayuso en el principio de la pandemia fue de las que más rápido reaccionaron, que fue un éxito IFEMA, que se hizo un esfuerzo de compras, etc. No entiendo cómo llegamos ahora a este rebrote y estamos igual que estábamos en marzo", ha afirmado muy contundente la presentadora. La periodista no entiende que desde la Comunidad no se haya intentado frenar antes la pandemia y que incluso se hagan públicas algunas decisiones que no han sido consensuadas en el equipo de Gobierno.

La crítica de Ana Terradillos

Por su parte, Ana Terradillos, periodista y colaboradora habitual del formato de Unicorn Content, no ha dudado en apoyar las palabras de Quintana. "Es inaudito. La tasa de contagio y las quejas que empieza a haber ya por parte de los sanitarios son muy llamativas, ellos ya hablan de precolapso sanitario", ha empezado diciendo la tertuliana, para después recordar que en la Comunidad de Madrid a día de hoy se vive un "desastre comunicativo". "Por ejemplo, la gente que puede acabar siendo confinada, no tiene ni idea", ha sentenciado esta.