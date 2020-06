El director de 'Chernobyl' se pone al frente del piloto de 'The Last of Us' en HBO

Los mundos de 'Chernobyl' y 'The Last of Us' tendrán otro nexo de unión aparte de sus atmósferas postapocalípticas y la implicación del guionista Craig Mazin. La adaptación del videojuego dirigido por Neil Druckmann y Bruce Straley finalmente ha sumado a sus filas al director que se encargará de dar forma al primer episodio de la serie, que se sumergirá de lleno en su preproducción tras la publicación de "The Last of Us Parte II" el 19 de junio.

Ellie y Joel en "The Last of Us"

El elegido para materializar este salto a la televisión ha sido Johan Renck, que dirigió los cinco episodios de 'Chernobyl' y ha participado también en proyectos tan populares como 'Breaking Bad' o 'The Walking Dead'. El cineasta sueco ha confirmado su incorporación a 'The Last of Us' en una entrevista concedida a Discussing Film, además de asegurar que también estará ligado como productor ejecutivo: "Es una serie que continuará en el tiempo. Así que no es algo en lo que me vaya implicar durante tanto, pero formo parte de la serie y, al menos, dirigiré el piloto. Después ya veremos qué pasa."

Sin desvelar nada concreto acerca de la trama de la serie, que contará con Joel y Ellie, protagonistas del videojuego original, como protagonistas, Renck ha reflexionado acerca del desafío de adaptar un material tan conocido. "Estamos manteniendo llamadas todas las semanas, tanto Craig y yo como Neil [Druckmann], que creó el juego, sobre diferentes enfoques y cómo abordarlo. Cómo lidiar con el hecho de que un personaje de un videojuego es mucho más que el de un libro. Pero también es diferente de abordar que una persona real," asegura el director, que mantiene el misterio para no destripar qué veremos cuando la serie se estrene en HBO: "Es algo acerca de lo que hemos hablado mucho en las etapas más tempranas del desarrollo. Hay muchas cosas a tener en cuenta y muchas decisiones que tomar de diferentes maneras, sin decir nada más al respecto."

El mundo en sus manos

La historia de "The Last of Us", que cerró la pasada de generación de consolas con su publicación en PlayStation 3 en 2013, muestra una Tierra desolada por la expansión de una extraña infección. En ese contexto de cruda supervivencia, Joel, un contrabandista que trata de sobrevivir a toda costa, recibe el encargo de entregar a Ellie, una adolescente que no ha conocido más mundo que el postapocalíptico y que podría ser la clave para atajar la agresiva infección. Es de esperar que la serie parta de una premisa similar, con la posibilidad de rellenar los huecos no cubiertos por el material original. Además, la ficción televisiva contará también con el talento del oscarizado Gustavo Santaolalla, cuya composición musical es indisociable de este devastado universo que todavía conserva ciertas pinceladas de humanidad.