El creador de 'Euphoria' adelanta cómo será el "mundo corrupto" de la tercera temporada

Por Alejandro Rodera |

'Euphoria' ha demostrado que es un verso libre. La serie original de HBO abrazó los excesos adolescentes en la primera temporada, después apostó por la intimidad más absoluta en los especiales filmados durante la pandemia y, como una suerte de colofón, en su segunda entrega se examinó a sí misma con una lúcida metaficción. Después de quemar esas etapas, el plan del creador, Sam Levinson, es que su obra siga madurando y cambiando de estilo en su siguiente tanda de episodios.

Zendaya en 'Euphoria'

Anunciada en febrero de 2022, la tercera temporada de 'Euphoria' todavía está bastante lejos en el horizonte, pero. En un artículo de Elle dedicado a Zendaya , que ha ganadopor dar vida a Rue, el guionista, director y productor ejecutivo ha trazado unas finas pinceladas sobre lo que está por venir, avanzando que ha planteado esta continuación como una "" que, a través del prisma de Rue, "".

A estas alturas del desarrollo, que actualmente está paralizado por la huelga de guionistas, esas declaraciones pueden sonar un tanto ambiguas. Además, tampoco terminan de confirmar el salto temporal de cinco años del que hablaba la diseñadora de vestuario Heidi Bivens. En cualquier caso, las palabras de Levinson apuntan a un planteamiento aún más oscuro y, pese a sus numerosos compromisos profesionales, cimentado sobre el talento de Zendaya. "Está creciendo constantemente como artista y siempre está en busca de desafíos. Nunca se conforma", ha resaltado Levinson sobre su estrella.

¿Cuándo veremos la tercera temporada?

La espera entre la primera y la segunda temporada de 'Euphoria' fue de dos años y medio, con el lanzamiento de los dos especiales entre medias, y el camino hasta la tercera seguramente sea más extenso. La implicación de Levinson en 'The Idol' antes de las huelgas de guionistas y actores y las apretadísimas agendas de los miembros del reparto dificultan que el regreso llegue en el futuro cercano. "No podemos empezar a grabar, así que el lanzamiento, idealmente en 2025, dependerá de cuándo podamos reconectar con Sam", avisaba Francesca Orsi, responsable de Drama de HBO, a Deadline en mayo. Así pues, los nuevos episodios, que tendrán las bajas de Barbie Ferreira y el fallecido Angus Cloud, no llegarán de ninguna manera en 2024.