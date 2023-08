Netflix incorpora otra serie original de HBO tras el estreno de 'Insecure'

Por Alejandro Rodera |

La exclusividad ya no es un factor diferencial para HBO. En un momento en el que las plataformas de streaming buscan distinguirse a través de la producción propia, Warner Bros. Discovery ha ido apilando decisiones que navegan a contracorriente: la eliminación de sus contenidos originales, la venta de los mismos a servicios gratuitos y, en último lugar, la subasta de las series de uno de sus activos más valiosos, HBO, a una competidora directa en la esfera digital como Netflix.

Dwayne Johnson en 'Ballers'

Nada más arrancar el verano, salía a la luz que Warner. Sin embargo, esta decisión tenía poco que ver con la supresión y posterior venta de ' Westworld ' o ' The Nevers ', ya que en este caso(o HBO Max en lo respectivo a España)en vez de realizar una mudanza como tal. Ahora, con ese acuerdo ya cerrado, la plataforma rojadesde el 1 de agosto, y no ha tardado en sumar otra propuesta con el sello de HBO.

La siguiente en desembarcar en el masivo catálogo de Netflix ha sido 'Ballers', cuyas cinco entregas están disponibles desde el 15 de agosto. Esta oportunidad de alcanzar a un nuevo público se produce ocho años después del estreno original de la comedia, que llegó a HBO en junio de 2015 y, tras casi medio centenar de episodios, llegó a su fin en octubre de 2019. A lo largo de esa andadura, intentó establecerse como la nueva 'Entourage', con la que compartía a dos productores como Mark Wahlberg y Stephen Levinson, y en todo momento tuvo como principal aliciente el rol protagónico de Dwayne Johnson, que daba vida a un exjugador de fútbol americano que pasaba a controlar el día a día de los Kansas City Chiefs.

¿Cuáles serán las siguientes?

El goteo de lanzamientos de HBO en Netflix no se detendrá con 'Ballers' e 'Insecure'. Después del aterrizaje de esas dos comedias, que no se encuentran precisamente en el Olimpo de la cadena de pago, las siguientes en llegar pueden despertar mayor euforia. Si se cumple la información emergida durante las negociaciones, cabe esperar que las próximas series en asomar en el servicio estadounidense sean 'True Blood', 'A dos metros bajo tierra', 'The Pacific' y 'Hermanos de Sangre', cuatro auténticos pesos pesados de la pequeña pantalla.