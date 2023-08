'And Just Like That...' renueva por una tercera temporada en HBO Max

Por Redacción |

Y así sin más... habrá tercera temporada de 'And Just Like That...'. Aunque todo parecía indicar que así sería, HBO Max ha anunciado oficialmente la renovación de la secuela de 'Sexo en Nueva York' por otra tanda de episodios. De este modo, los fieles de esta ficción estadounidense podremos seguir disfrutando del día a día de la lujosa vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y el resto de nuestras neoyorquinas favoritas.

Kristin Davis y Sarah Jessica Parker en 'And Just Like That...'

La serie, según asegura Sarah Aubrey, jefa de contenido original de Max, en un comunicado: "Se trata del Max Original número uno en general y es el original que regresa más visto hasta la fecha". No hay más que pegar un vistazo en la aplicación para ver que 'And Just Like That'

Por otro lado, el productor ejecutivo Michael Patrick King se muestra emocionado de seguir profundizando en esta ficción: "Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de 'Sex And The City' contando nuevas historias sobre las vidas de estos personajes aspiracionales e identificables, interpretados por estos increíbles actores. Y así es... aquí viene la tercera temporada".

El regreso de Samantha

Esta noticia llega tan solo unas horas antes del desenlace de la temporada 2, que se podrá ver desde este jueves, 24 de agosto, en HBO Max. El capítulo, titulado "La última cena (2ª parte)", mostrará uno de los momentos más esperados de la serie: la aparición de Kim Cattrall para volver a meterse en la piel de la carismática Samantha Jones. Aunque parece poco probable que su participación se extienda más allá de un cameo, si tenemos en cuenta la malísima relación que tienen Cattrall y Parker, la existencia de una temporada 3 abre la puerta a un posible regreso que la reúna con sus antiguas amigas. ¿Volveremos a verlas tomando unas copas?