Los creadores de 'The OA' preparan 'Retreat', una serie de misterio para FX

Muchos fans de 'The OA' no han superado todavía su cancelación y siguen pidiendo insistentemente a Netflix en las redes sociales su vuelta. Pero como no parece que vaya a cambiar su situación ni a medio ni a largo plazo, tal vez les guste saber que sus creadores, Brit Marling y Tal Batmanglij, tienen una nueva serie en camino en FX.

Brit Marling en 'The OA'

La cadena de cable premium ha dado luz verde a 'Retreat', una miniserie en clave de misterio que seguirá a Darby Hart, una detective aficionada de la Generación Z que intentará resolver un asesinato en un deslumbrante retiro situado en un lugar remoto al que fue invitada junto a once invitados más por un multimillonario solitario. Uno de los huéspedes es encontrado muerto y Darby luchará por demostrar que fue un asesinato antes de que el asesino vuelva a actuar.

Durante la presentación de FX en el tour de prensa virtual de la Asociación de Críticos de Televisión, el presidente de FX Networks, John Landgraf, ofreció más detalles sobre el proyecto, revelando que buena parte de la ficción "estará ambientada en un hotel de ultra lujo adyacente a un glaciar en un lugar imponente, aunque una parte muy sustancial tendrá lugar en el desierto, así como en otros espacios de la zona".

"Nos encantó lo que Brit Marling y Zal Batmanglij nos ofrecieron, que es una reconceptualización radical de la novela policíaca con un conjunto de personajes muy, muy original, particularmente una joven realmente fuerte y original en el centro de la narración cuya historia pasada y presente conforma un fuerte núcleo emocional", afirma Landgraf. "Obviamente, también se desarrolla un misterio. Es una serie particular y única que no es tan fácil de producir".

Marling y Batmanglij, que llevan colaborando más de una década en películas como "The Sound of My Voice" o "The East", escribirán y dirigirán esta ficción que actualiza 'whodunit' o el género de misterio clásico, mientas que Andrea Sperling ('Transparent') será la productora ejecutiva. Marling, además, tendrá un papel clave, tal vez interpretando a una de las huéspedes del retiro.

Sin final

'The Retreat' supondrá la primera serie para Marling y Batmanglij desde que en 2019 Netflix canceló 'The OA' tras dos temporadas. El peculiar drama, protagonizado por la propia Marling, estaba planeado originariamente para durar cinco temporadas, pero sus responsables no pudieron cumplir sus planes y la segunda temporada concluyó con un gran cliffhanger que, por el momento, no tendrá resolución.