El tour de prensa veraniego de la Asociación de Críticos de Televisión sigue trayendo buenas noticias para los seriéfilos. Hoy ha sido el turno de FX, que ha aprovechado su presentación para anunciar la renovación de 'Lo que hacemos en las sombras' y 'American Horror Stories' por una cuarta y una segunda temporada respectivamente.

"Parece que los fans quieren más 'Lo que hacemos en las sombras' y FX está preparada para alimentar ese apetito encargando una cuarta temporada de la serie", afirma Nick Grad, presidente de programación original de FX. "Nuestro agradecimiento al extraordinario trabajo del equipo creativo, el reparto y el equipo que siguen haciendo cada temporada mejor".

La aclamada comedia de terror, que estrenará su tercera temporada el próximo 2 de septiembre, se basa en el largometraje homónimo de Jermaine Clement y Taika Waititi y documenta las hazañas nocturnas de cuatro vampiros que comparten vivienda, Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) y Colin Robinson (Mark Proksch). Juntos intentan adaptarse a la Staten Island moderna con la ayuda inestimable de Guillermo (Harvey Guillen).

Por otro lado, Eric Schrier, presidente de FX Entertainment, ha confirmado que 'American Horror Stories', el spin-off de la exitosa serie antología de Ryan Murphy y Brad Falchuk que debutó en Estados Unidos hace apenas un mes, regresará con una nueva temporada el próximo año, muy probablemente en verano, para llenar el hueco entre temporadas de 'American Horror Story'.

A diferencia de la serie madre, 'American Horror Stories' ofrece una historia de terror diferente en cada episodio. Cada una de sus tramas es autoconclusiva y, por el momento, no parece que exista ningún vínculo entre ellas, aunque habrá que esperar a ver si nos sorprenden con algo en el último episodio de su primera temporada que se emitirá el próximo 19 de agosto. Eso sí, Murphy ha vuelto a contar con muchos de sus actores fetiche como, por ejemplo, Matt Bomer, Cody Fern, Billie Lourd, John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Paris Jackson, Kaia Gerber, Kevin McHale, Danny Trejo y Aaron Tveit.

The stories don't stop here. #AHStories will return for another season pic.twitter.com/D7AuvKzwZx