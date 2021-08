FX encarga 'American Sports Story' y 'American Love Story' a Ryan Murphy

El universo televisivo de Ryan Murphy no para de crecer. En el mismo verano en el que se ha lanzado 'American Horror Stories', FX acaba de encargar otros dos spin-offs, aunque en este caso de otra antología, 'American Crime Story'. A la espera del estreno de 'Impeachment' en septiembre, la cadena de pago ha dado luz verde a 'American Sports Story' y 'American Love Story', que tendrán temáticas mucho más especializadas.

Ryan Murphy

Obviamente, el primero de esos títulos estará centrado en historias relacionadas con deportistas que sacudieron al mundo, mientras que el segundo hará lo mismo pero indagando en relaciones amorosas tremendamente populares. Ambos títulos están siendo desarrollados por Murphy, Brad Falchuk, Nina Jacobson y Brad Simpson, que ya han elegido los personajes en los que centrarán las primeras entregas, como apunta Deadline.

El debut de 'American Sports Story' está inspirado en el podcast "Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc", a partir del cual Stu Zicherman ('The Americans') ha trabajado en los guiones. Por lo tanto, el foco de la ficción estará puesto en Aaron Hernandez, la estrella de la NFL que se vio implicada en un caso de asesinato y cuya vida se acabó disipando de manera trágica en 2017.

Otro drama

Por su parte, el arranque de 'American Love Story' diseccionará la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, que tuvo que pasar por un intenso escrutinio mediático en cada momento. Desgraciadamente, el desenlace de esta historia, que en la vida real se inició como idílica, tampoco será muy alegre, ya que sus protagonistas también perdieron la vida de manera inesperada.