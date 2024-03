'Crepúsculo' tendrá una serie animada y 'John Wick' prepara su regreso a la televisión

Por Alejandro Rodera |

Las grandes propiedades intelectuales del mundo del entretenimiento ya no pueden ignorar el atractivo global de la televisión. El anuncio de la serie de 'Harry Potter' de Max derribó cualquier barrera que pudiera quedar en pie en ese sentido, pero el joven mago no será el único protagonista icónico que se pase a la pequeña pantalla en los próximos años. Como se desveló en abril de 2023, otra archiconocida saga fantástica, 'Crepúsculo', tiene una serie en marcha. Desde entonces, apenas han emergido detalles sobre el proyecto, que finalmente ha desvelado qué formato asumirá para salir adelante.

Robert Pattinson y Kristen Stewart en 'Crepúsculo'

Contra lo que habría cabido esperar, la serie de 'Crepúsculo'. Según informa Deadline, esto no supondrá un cambio en el desarrollo creativo de la ficción, ya que desde el arranque de su gestación se había planteado como una producción animada. Aun así, desde la compañía responsable de la potencial serie, Lionsgate, no se espera que esto suponga una merma de cara al público. "", ha asegurado el vicepresidente Michael Burns.

Más allá del formato animado, no se ha compartido más información sobre esta nueva adaptación de la saga literaria de Stephenie Meyer, que se convirtió en todo un fenómeno con sus novelas y las versiones cinematográficas, protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart. Aquellas cinco películas, estrenadas anualmente entre 2008 y 2012, superaron los 3.000 millones de dólares de recaudación en la taquilla global, suponiendo un negocio muy lucrativo para una Lionsgate que, más de una década después de aquel éxito, tratará de revivir la marca en el medio televisivo.

Vampiros y disparos

'Crepúsculo' no será la única saga que sostenga el futuro de Lionsgate. La productora de origen canadiense y estadounidense, conocida también por 'Los Juegos del Hambre' y 'Saw', avanzará en el viaje televisivo de 'John Wick'. Tras sus celebradas cuatro entregas cinematográficas, la franquicia de acción protagonizada por Keanu Reeves se pasó a la pequeña pantalla con la precuela 'The Continental', que se extendió a lo largo de tres extensos episodios en otoño de 2023. Con ese precedente a las espaldas, ya se trabaja en una nueva serie que, al igual que sucede con la de 'Crepúsculo', todavía no está asociada a ninguna cadena o plataforma.