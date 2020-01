La serie de "John Wick", 'The Continental', llegará tras el estreno de la cuarta película

La paz del Continental se pondrá a prueba por partida doble en 2021. Primero veremos la cuarta entrega de la saga cinematográfica de "John Wick", que volverá a contar con un implacable Keanu Reeves, para después sumergirnos en los orígenes del hotel que acoge a asesinos de élite con 'The Continental', el spin-off televisivo que podrá verse a través de Starz.

Keanu Reeves en "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum"

Durante su intervención en el tour de prensa de la Television Critics Association, el presidente de Starz, Jeffrey Hirsch, ha querido actualizar el estado del proyecto, que se encuentra en plena preproducción. "Ayer tuve una reunión sobre el enfoque de la temporada. Nos gusta el equipo de guionistas y estamos intentando situarla en el lugar correcto para que no interfiera con la película," aseguraba el ejecutivo, como recoge Deadline, adelantando así para cuándo podemos esperar el estreno de la serie: "Se emitirá en algún momento tras la cuarta película."

Teniendo en cuenta que la cuarta parte de "John Wick" tiene previsto su estreno para el 21 de mayo de 2021 -el mismo día que "Matrix 4"-, cabe esperar que 'The Continental' no llegue a la pequeña pantalla hasta la recta final del año, cuando los casquillos de la película ya se hayan enfriado. Por el momento, el único detalle que se ha desvelado de la serie es que transcurrirá "mucho antes" que la saga cinematográfica, como apuntó Hirsch en septiembre de 2019.

El hogar de los asesinos

Hirsch no ha ofrecido más novedades acerca de la trama de 'The Continental', cuyo desarrollo corre a cargo del showrunner Chris Collins, curtido en 'Los Soprano' y 'The Wire', que también ha aportado su talento a la franquicia como coguionista de "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum". Además, Chad Stahelski, director de las tres películas, se encargará de realizar el piloto de la serie, que se reafirma como uno de los proyectos con más potencial del futuro catálogo de Starz.