Cristina Medina actualiza su estado de salud: "Estoy en el final del bache"

Por Redacción |

Tras superar "tres cánceres de mama" y estar alejada de los focos temporalmente para recuperarse por completo, Cristina Medina habla de cómo se encuentra actualmente, tanto personal, como profesionalmente. En la presentación del Parque de Atracciones, 'Socialité' pudo hablar con ella sobre su estado de salud tras retomar sus compromisos laborales.

Cristina Medina en 'Socialité'

"A día de hoy,. A mí no me duele casi nada, psicológicamente también, pero siempre", decía la actriz de ' La que se avecina ' al reportero Arnau Martínez, sincerándose sobre su situación.

"Yo soy, en general, una persona muy positiva, muy activa, no me quedo estática", decía sobre cómo afrontó esa etapa en la que tuvo que luchar contra esa dura enfermedad. "El bache aún no ha acabado, todavía no está tan lejos como para considerarlo bache, todavía estoy en el final del bache"

Le ha marcado

Sobre cómo el cáncer le ha marcado, Cristina Medina asegura que es algo de lo que no se puede huir. "Eso es algo que se queda contigo, en muchos sentido, orgánicos y psicológicos. Es muy difícil olvidarlo, ¿no ves que te lo recuerdan?", decía, con buen humor la intérprete, quien también tiene un pódcast con Vanesa Romero en Podimo con el nombre de "Hemisferio izquierdo".