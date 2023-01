Por Sergio Navarro |

En nuestra época de estudiantes, todos hemos escuchado aquello de "lee bien el enunciado antes de responder", ya sea por parte de nuestros profesores o padres. Pero es que esa frase no solo se tiene que aplicar a los exámenes, sino para todo en general, y si no que se lo digan a Cristina Medina. La actriz fue a '25 palabras' y metió la pata precisamente por ese motivo.

Cristina Medina y sus compañeros de '25 palabras'

En la prueba de "A contrarreloj", Medina tenía 45 segundos y 25 palabras para que sus compañeros acertaran cinco palabras. Mallorca, convento, castaña y Alpes no fueron muy complicadas, pero la quinta sí que se le atravesó.. "Avión, cuando entras", decía ella, mientras que las respuestas de los otros, entre los que se encontraba Jorge Sanz , no iban desencaminadas: "Embarcar, embarcamiento...".

Medina, esperando a que dijeran "embarque", pedía que dijeran palabras similares, la cual no llegó antes de que acabara el tiempo. Antes de desvelar la respuesta, Christian Gálvez dio las pistas de una manera diferente (ya fuera de juego). "Acelerador, freno y...", dijo el presentador, consiguiendo enseguida la respuesta: "Embrague". La actriz se quedó a cuadros y, nada convencida, repetía en reiteradas ocasiones: "¡Ponía embarque!".

"No vale, no he visto. Se llama ceguera"

"Hostia puta, maricón", decía Medina sin dar crédito, para seguir contando a cámara: "No vale, no he visto. Se llama ceguera. España, una oportunidad. Si hay una concursante que la pobrecita no ve, dadle un chivatazo. El programa siguió, pero ella no se olvidaba. "Qué rabia me está dando todavía lo del embrague, de verdad". Sanz le decía que lo que acababa de ocurrir se "lo van a recordar día y noche. Va a ser mítico, como el 'Abril, cerral'".