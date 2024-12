Por Pablo Fernández Pérez |

El proceso del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas de 2024-2025 no parece que esté yendo como debería. A menos de un mes para el evento de fin de año, la vallecana ha desvelado en 'Zapeando' la situación en la que se encuentra ahora con este tema y ha hecho que la tensión aumente y las expectativas de la gente por ver lo que sucede suban.

Cristina Pedroche y Miki Nadal en 'Zapeando'

En el programa presentado por Dani Mateo cuando Miki Nadal abría el melón:. La reacción de la colaboradora, que en ese momento empezó a abanicarse con sus papeles, fue decir lo siguiente., refiriéndose al prompter que tenía que leer y desviar así el tema., decía Dani Mateo.

"Porque sabe que la cosa va... Rara. Pero bueno, da igual", confesaba la colaboradora cerrando el tema, al menos, momentáneamente. Sin embargo, al poco tiempo, Miki Nadal volvía a sacar el asunto del vestido, a lo que ella, con cara de angustia, contestaba: "Miki, por favor, que me entran los calores.... Sí, es que no nos han salido muy bien las pruebas, él lo sabe", refiriéndose al propio Nadal. A esto, Mónica Cruz supo rápidamente qué decir: "Pues no le cuentes nada, entonces".

Todo se pega

En ese momento, Dani Mateo quiso hacer broma de la situación comparando el perfeccionismo en la cocina del marido de Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz, con el de la propia colaboradora con su vestido para las Campanadas 2024-2025: "Se te está pegando, a lo mejor, un poco, lo de Dabiz". Ella contestaba: "Te lo juro. Es que muchas veces se lo digo a él: 'En vez de yo hacerte a ti mejor, me estás haciendo tú a mí peor'. Vivimos en la preocupación constante".