El cambio de look de Cristina Pedroche que afecta a sus polémicas cejas

A poco más de dos meses de las Campanadas 2024-2025, Cristina Pedroche está experimentando con su aspecto físico, quizás para probar nuevas tendencias antes del gran día en el que la colaboradora de televisión despida el año desde Atresmedia. En esta ocasión, Pedroche ha aparecido en 'Zapeando' con un cambio radical que afecta a uno de sus rasgos más característicos: sus cejas XXL.

Natalia Ferviú y Cristina Pedroche en 'Zapeando'

. Pero no sé si dejarlas así o pintarlas de algún color", decía Cristina Pedroche en sus redes sociales, mostrando cómo habían quedado sus apreciadas, pero polémicas, cejas aclaradas, sin enseñar si había decidido finalmente algún color para su aparición en 'Zapeando'.

Sin embargo, es muy probable que este cambio no sea definitivo, ya que se puede conseguir el efecto de ceja aclarada o decolorada con maquillaje, tapándola, por ejemplo, con corrector de ojeras. ¿Se atreverá Pedroche a teñírselas de algún color loco de cara a las Campanadas? ¿O incluso de rapárselas? Sea como sea, Natalia Ferviú daba el "beneplácito" a Pedroche con sus nuevas cejas, animándola a seguir experimentando con su apariencia física.

Sus cejas de antes

En mayo de 2024, Cristina Pedroche rescataba una de sus fotos antiguas donde aparecía con las cejas depiladas. "Siempre he tenido las cejas gorditas y me gustaba llevarlas muy definidas. Antes estaba obsesionada y cada vez que me veía un pelito me lo quitaba y eso al final hace que te vayas quitando algunos que no tocan", escribía la colaboradora de 'Zapeando', recordando cómo consiguió quitarse esa manía de depilarse las cejas de más.