Cristina Pedroche habla de su vestido para las Campanadas 2024-2025: "Más relajada"

Por Pablo Fernández Pérez |

Fin de año se acerca, y con él, la tradición de Cristina Pedroche de estrenar algún rompedor vestido en las Campanadas. Siempre su vestimenta es un tema muy polémico que da mucho de qué hablar, y este año no parece ser menos. Tras declaraciones pasadas suyas en las que decía que iba "tardísimo", parecía que el proyecto anual de su vestido podría peligrar. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Cristina Pedroche y Natalia Ferviú en 'Zapeando'

En el programa número 2722 de ' Zapeando ',, se encontraba comentando el vestido que llevó Zendaya a la gala del Salón de la Fama del Rock and Roll homenajeando a Cher , cuando. "Cris, porque yo sé que", preguntaba a la presentadora.

"A ver, el vestido ya está. Está lo que es la idea, el concepto, incluso me atrevería a decir el discurso. No el discurso escrito, sino la causa", afirmaba Pedroche. "Yo este año estoy un poquito más relajada, creo. Todo será que llegue finales de diciembre y diga que no está porque ha fallado no sé qué, que traen de no sé dónde", desvelaba. Aun así, no daba más detalles, a lo que su compañero colaborador Víctor Elías reprochaba entre risas: "Eres igual que los políticos, no has dicho absolutamente nada".

Algo inesperado

Cristina Pedroche ya afirmó anteriormente su intención de que este año fuera distinto, no solo se quedara en el vestido. "Por supuesto seguirá habiendo vestido, una causa, un discurso, pero este año tiene que haber algo más", señalaba. "En estos diez años, lo que ya he hecho ha estado muy bien y ha sido espectacular, pero creo que ha llegado el momento de hacer otra cosa totalmente distinta". Tras estas declaraciones, no sabemos qué esperar de las Campanadas 2024-2025, pero seguro que no pasa desapercibido.