Cristina Zapata, camarera de 'First Dates', busca el amor en el programa sin mucho éxito

Por Daniel Parra |

El programa del miércoles 21 de febrero de 'First Dates' fue especial para una de sus colaboradoras. Por primera vez, Cristina Zapata, una de las camareras del restaurante de Cuatro, participó en el programa en el que trabaja para buscar el amor. Carlos Sobera no pudo contener la alegría al ver a su compañera: "¡Cristina, qué guapa vienes! ¡Pedazo de pibón!". "He decidido venir a 'First Dates' a encontrar el amor, porque me parece un sitio maravilloso para estar. Llevo casi ocho años viendo cada día como la gente se enamora", dijo Zapata, que se mostró nerviosa al comienzo al cambiar de rol en el programa, aunque también confiada: "He venido super contenta, super tranquila, porque confío muchísimo en el equipo, estoy en mi casa".

Cristina Zapata y Víctor durante su cita en 'First Dates'

Zapata confesó que había tenido una "relación especial" con su expareja, pero que se acabó hace dos años: Matías Roure y Marisa, su hermana gemela, lucieron emocionados al ver a su compañera:. El elegido para ser la cita de Zapata fue Víctor, mecánico aeronáutico:. Las primeras impresiones tanto de la camarera como de sus compañeros fueron positivas. Zapata alabó que Víctor diera el paso para conocerla a ella en concreto:

En un momento de la cita, Marisa comenzó a hacer gestos a su hermana para que fuera con ella a contarle cómo estaba yendo. La camarera dijo que Víctor le estaba pareciendo simpático, educado y agradable, pero que no estaba encontrando el feeling: "Ojalá lo hubiera sentido porque es una persona fantástica". Al final del encuentro, Sobera les afirmó que estaban invitados a la cena. Ya en la decisión final, Víctor sí que confesó querer una segunda cita con Zapata para seguir conociéndola más. Sin embargo, la camarera se negó a seguir conociendo a su Víctor: "No he sentido esa atracción o esa conexión que uno tiene que sentir cuando quiere conocerlo más a nivel íntimo, personal y sentimental". A pesar del desencuentro, ambos terminaron en buenos términos, deseándose mutuamente suerte en el amor.

La confesión de Cristina Zapata sobre su TOC

"Yo he tenido un problema de salud mental, un TOC", le confesó Cristina Zapata a Víctor en un momento de su cita. La camarera explicó que por su trastorno obsesivo compulsivo, "tenía que verificar todo": "Se entiende, pero es tan absurdo que puedes llegar a decir: 'Es que no entiendo cómo hago ciertas cosas, como repito tanto o como hago esto'". Zapata le dijo a Víctor que ya lo había superado. Su cita se mostró comprensivo y también desveló que desde pequeño ha sufrido la enfermedad de Crohn, "una inflamación intestinal": "Requieres un poco también el cuidado y la atención tanto de tu familia como de la gente con la que sales, porque tienen que conocer el problema que tienes".