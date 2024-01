Por Beatriz Prieto |

Aprovechando la "salida del armario" del torero Mario Alcalde como pansexual, el primero del gremio abiertamente no heterosexual, 'TardeAR' recuperó el viernes 26 de enero a una de las figuras más icónicas de la historia de 'First Dates': Platania Aeternum. Quien fuera también participantes de 'Cámbiame' regresaba así brevemente a la televisión, ocho años después de su debut en el formato de Cuatro, para dar una lección sobre la pansexualidad.

Frank Blanco habla con Platania en 'TardeAR'

Tras mencionar la pansexualidad de estrellas como las cantantes Kesha o Miley Cyrus o las actrices Bella Thorne . "Yo soy una persona trans, no binaria, y", explicó le invitade, quien bromeó con que "yo me apunto al torero", puesto que "me ha encantado".

Blanco quiso saber entonces la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad, "porque puede parecer lo mismo, ¿lo es?". "La bisexualidad sería algo más genital, es decir, una persona bisexual sentiría una atracción más hacia el genital, hacia la genitalidad de la persona, y una persona pansexual, como es mi caso, se siente más atraída hacia el espíritu, las emociones, la psicología de la persona", explicó Platania.

Una persona muy "cósmica"

Aprovechando su intervención, uno de los colaboradores quiso entender cómo podía ser transexual no binaria, dado que "me choca un poco". "Dentro de mi no binarismo, pues tiro más al espectro de mujer trans", se limitó a responder le invitade, antes de que Blanco diera por concluida su efímera intervención. Platania volvía así a la televisión después de que, en 2016, protagonizara una de las citas más recordadas de 'First Dates' con Magnus. En ella, se denominó "ser neutro del quinto sexo divino", además de "cósmico y adimensional", algo que no olvidaron en 'TardeAR', al igual que su entonces mencionado "coño cósmico", al mencionarlo en los faldones.