Por Redacción |

Hay programas que no paran de arrasar en parrilla. Es el caso de 'First Dates' que, semana tras semana, sigue funcionando muy bien y destacando en una de las franjas televisivas más complicadas. El formato sigue triunfando cada noche en Cuatro y suele ser segundo en su horario, lo que ha sido clave para que dé un salto por sorpresa a Telecinco.

'First Dates'

La cadena principal de Mediaset recibe a Carlos Sobera y a todo el equipo del programa por primera vez muy pronto y de forma excepcional. Tal y como informa El Televisero y ha podido confirmar FormulaTV, se está preparando una entrega especial del dating para Telecinco. Los espectadores

La cadena hará hueco a 'First Dates' par intentar replicar sus buenos datos de audiencia después de 'Informativos Telecinco 21:00', a las 21:50 horas. El programa de citas complementará a 'La isla de las tentaciones'. Por una vez habrá un prime time lleno de amor, o al menos con programas con esa temática.

Buen rendimiento

Si nos paramos a revisar el rendimiento del formato de Cuatro, la decisión de Mediaset no sorprende. Este cambio llega tras años de buenos datos en Cuatro y de consolidarse en el access prime time. No es raro ni siquiera que 'First Dates' eleve a su cadena a lo alto de la tabla, tan solo por detrás de Antena 3. El programa se encuentra en estos momentos incluso por delante de Telecinco, que en esa franja sigue probando suerte con '¡Allá tú!'.