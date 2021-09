Después de ser presentada en el Festival de Montecarlo, el Festival de Málaga, el FesTVal de Vitoria y Conecta Fiction, 'Ana Tramel. El juego' llega a la pequeña pantalla para enfrentarse al veredicto de los espectadores de Televisión Española. Este martes, 21 de septiembre de 2021, la serie se estrena en el prime time de La 1 con una doble entrega. Además, la pública prueba una estrategia diferente y ofrece la primera temporada completa en la nueva plataforma online y gratuita RTVE Play.

Maribel Verdú, protagonista de 'Ana Tramel. El juego'

La historia de 'Ana Tramel. El juego' está basada en la novela del escritor y director de cine Roberto Santiago, que también ejerce como creador y guionista de la serie junto a Ángela Armero. Este thriller se adentra en el mundo del juego para hacer una radiografía de las nefastas consecuencias que provoca esta extendida adicción. La protagonista es Ana Tramel, encarnada por Maribel Verdú, una brillante penalista en horas bajas después de su caída a los infiernos. Su tranquila vida da un giro de 180 grados cuando su hermano, Alejandro Tramel (Unax Ugalde), es acusado de asesinar al director del casino Gran Castilla. En ese momento, decide dejar sus problemas a un lado para formar un equipo de trabajo que se enfrente a una enorme corporación de la industria del juego. ¿Culpable o inocente? ¿Quién es realmente el asesino?

El reparto, encabezado por Verdú, lo completan Natalia Verbeke, Israel Elejalde, Luis Bermejo, Joaquín Climent, Tomás del Estal, Elvira Mínguez, Víctor Clavijo, María Zabala, Biel Montoro y Bruno Sevilla, entre otros. Mientras que en el apartado técnico cuenta con Salvador García Ruiz ('Isabel', 'La caza') y Gracia Querejeta ("Invisibles", 'Sin identidad') como directores de los capítulos.

Abriendo el debate de la ludopatía

Si 'HIT' consiguió abrir un debate social sobre los problemas de los centros educativos en España, 'Ana Tramel. El juego' pretende denunciar en televisión el gran conflcito de la ludopatía. La serie muestra las consecuencias de la adicción, enfrentándose directamente al lobby de las casas de apuestas. De hecho, la serie tuvo algún que otro problema a la hora de intentar grabar en casinos, ya que estos se negaron a ser la localización de una producción que va en su contra. Sin duda, este es el mayor acierto de esta serie: denunciar en el prime time de una cadena pública esta problemática.

Demasiados tópicos del género

Pero, más allá de su valor social, ¿está la ficción a la altura de una gran apuesta de Televisión Española? Lo cierto es que no tiene demasiados aspectos en su contra, pero no destaca especialmente por nada ni consigue brillar por su riesgo, su innovación o su enfoque. Con 'Ana Tramel. El juego' nos enfrentamos al enésimo thriller de la ficción española cuya trama está marcada por un asesinato y la investigación para encontrar al culpable. Su historia tiene un poco de 'Punta Escarlata', 'Mar de plástico' o 'Acusados', con una pizca de 'Presunto culpable' y 'La caza', con un toque 'Hierro' y 'Todos mienten'. Y estos son solo algunos de los muchos ejemplos de la producción patria, a los que podemos sumar los infinitos casos internacionales. El género no es un problema, se trata de un thriller correcto, pero sin ningún valor añadido o diferencial.

Unax Ugalde como Alejandro en 'Ana Tramel. El juego'

Desde su arranque, donde vemos a Alejandro con las manos ensangrentadas como principal sospechoso de un asesinato, la ficción cae una y otra vez en los tópicos más habituales. Por suerte, estamos ante una abogada y no una policía, aunque también tenemos. Pero la historia se pierde en presentaciones algo alargadas que le restan ritmo a la narración y se empeña en explicarlo absolutamente todo a través de la voz en off de la protagonista, Ana Tramel. Eso sí, el reparto logra salvar la situación y Maribel Verdú vuelve a demostrar que es una de las mejores actrices de este país, enfrentándose al que, según ella, es su papel más complicado de su carrera. Y eso que la actriz está curtida a las órdenes de Fernando Trueba, Bigas Luna, Guillermo del Toro, José Luis Cuerda o Francis Ford Coppola, entre otros.

A pesar de su corte clásico, 'Ana Tramel. El juego' es una producción solvente que podría acabar funcionando en La 1, tal y como ya hiciese 'La caza. Monteperdido', una serie que partía con el mismo problema o virtud. Aunque el cliffhanger de su primer episodio es tan potente como típico, falta ver cómo se desarrolla la historia en sus cinco episodios restantes. ¿Acabará enamorándonos la abogada Ana Tramel? Nos tocará descubrirlo los martes en La 1 o haciéndonos un maratón en RTVE Play.