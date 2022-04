Crítica de 'Días mejores': Una serie vitalista para mostrar la crudeza de la muerte y el duelo

La muerte es una de las tramas más recurrentes en las series de televisión, y es que es raro una ficción en la que uno de los personajes no tiene un final trágico. En ocasiones, ha llegado a ser la temática central de la producción desde diferentes enfoques, como 'A dos metros bajo tierra' o 'The Good Place'. Amazon Prime Video se ha hecho con la suya propia y de ahí ha nacido 'Días mejores', donde Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, los responsables de 'Reyes de la noche', abordan la muerte desde la perspectiva del duelo.

Reparto de 'Días mejores'

Lo más interesante del proyecto es su concepción como una serie coral. El duelo no se vive de una única manera aunque sí se hayan establecido unas fases, y es que cada persona tiene sus propios mecanismos para enfrentarse a una muerte. De este modo, con una terapia grupal como nexo común, los cuatro protagonistas, junto a la psicóloga, abren sus sentimientos para expresar cómo les ha afectado la muerte de su pareja o expareja. Cada uno tenía una relación distinta con la persona fallecida y eso evoluciona a una manera diferente de tratar el duelo. Esta distinta representación es muy enriquecedora no solo para las tramas, sino también para el mensaje.

En suma, los personajes no podrían ser más dispares. Desde una chica joven que ha perdido a su novio hasta un hombre que llevaba sin ver a su exmujer muchísimos años, pasando por otro señor que era infiel a su mujer y una doctora que tiene que hacerse cargo de su hijo tras la repentina muerte de su marido. Aunque en un principio puede parecer que Marta Hazas es la protagonista, según avanza la historia vemos que ella era solo la encargada de mostrarnos esa terapia grupal que une a gente de lo más dispar. Precisamente esta diferencia de edades y perfiles pone sobre la mesa una de las cuestiones todavía presentes con las terapias: el estigma por acudir a una. Graci (Alba Planas) desea estar ahí para sanar su mente, mientras que Luis (Francesc Orella) no le encuentra ningún sentido y va únicamente por obligación.

Flashbacks y comedia en tonos pastel

'Días mejores' cuenta con varias características propias en su narración. Una de las más llamativas es el uso de los flashbacks, los cuales están introducidos de manera orgánica para aportar más datos sobre el pasado de los personajes. En este punto, y con ese tono emotivo constante, se acerca al empleo que 'This Is Us' realiza de este recurso. Por otro lado, también está muy presente la estética. La gama cromática de colores pasteles ayuda a aportar vitalismo a la serie, algo que lucha por llevar por bandera pese a que su trama gira en torno a algo tan duro como la muerte. Además, le dota de una esencia muy propia que ayuda a diferenciarla de otras producciones.

Alba Planas y Marta Hazas en 'Días mejores'

Pero no quedan aquí las características de 'Días mejores'. Entre sus grandes aliados se encuentra el uso de la comedia. Esta aparece de manera natural, y es que, como los propios creadores y directores aseguraban, hasta en los tanatorios se escuchan risas. Es más, la comedia y el drama siempre han estado separados por una fina línea, y esto queda muy bien mostrado en la serie. Los espacios cómicos ayudan a destensar los duros relatos y se agradecen estos alivios para que el espectador no se vea atrapado en una espiral de desgracias en cada episodio.

Te cautiva y, por eso mismo, no necesita cliffhangers

En lo que respecta al reparto, la decisión de casting ha sido bastante acertada. Sin embargo, entre todos ellos sobresalen Blanca Portillo, Francesc Orella y Alba Planas, quienes, además, tienen las tramas personales más interesantes. Planas sigue consolidándose como una de las mejores actrices de su generación gracias a su naturalidad y desparpajo, que ayuda a aquellos momentos cómicos que comentaba antes. En el caso de Portillo y Orella, son siempre valores seguros allá donde vayan y clavan a la perfección sus personajes.

Blanca Portillo en 'Días mejores'

Como decía, sus tramas son las más interesantes. Graci tiene el detonante más potente de todos y eso hace que no puedas despegarte de su historia por descubrir qué decisión está a punto de tomar. En el caso de Luis y Laforet (Portillo), se juega con el uso del cliffhanger para desvelar poco a poco qué es lo que esconden. Volviendo al personaje de Orella, los creadores afirmaron que en un principio se había planteado que se descubriera toda la verdad de Luis, pero que en la sala de edición se decidió dosificarlo. Una lástima esta decisión final, y es que si algo funciona bien en 'Días mejores' es que no necesita cliffhangers para atraparte. Si te gusta el melodrama, la serie va a conseguir captar tu interés, pues solo los personajes resultan cautivadores.

La terapia grupal les sirve a los protagonistas para ir estableciendo lazos entre ellos. Sin embargo, en ocasiones estas uniones resultan artificiales, especialmente con el personaje de Luis, quien pasa de la terapia y no se preocupa por sus compañeros y, al final del segundo episodio, tiene una reunión con ellos. En el resto resulta algo más natural, aunque también se siente un poco forzado por los espacios donde se producen los encuentros, que es fuera de terapia, dando la sensación de que han cogido una confianza brutal entre ellos en cuestión de pocos días.

'Días mejores', que se estrena al completo el 22 de abril, consigue hacer brillar su espíritu vitalista pese al hecho de tratar un tema muy duro. Sin embargo, es una serie que logra atraparte poco a poco y que, sin darte cuenta, está llevándote a su terreno y contándote la historia de estos personajes. Además, el hecho de tratar algo tan universal como el duelo favorece la identificación con ellos, pues tristemente todo el mundo ha sufrido una pérdida en su vida. 'Días mejores' mantiene un buen enfoque a un tema tan duro y, en ocasiones, logra removerte por dentro.