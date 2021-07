'El Cid' regresa en el mismo punto en el que se quedó la primera temporada. Tras la muerte del rey Fernando, el dominio ha sido dividido en tres reinos más dos señoríos, por lo que los cinco hijos tienen su parte del pastel. Sin embargo, esto no hace más que avivar las diferencias entre unos y otros, a lo que se suma la intromisión de Sancha y de Urraca, que provoca que se disparen estos enfrentamientos. Aquí se encuentra el punto de partida de la serie liderada por Jaime Lorente.

Francisco Ortiz y Jaime Lorente como Sancho y Ruy en 'El Cid'

En esta segunda tanda formada por cinco episodios que se estrenan el 15 de julio en Amazon Prime Video, la figura de Ruy pierde protagonismo para cedérselo a los hermanos reales. Si bien es cierto que 'El Cid' es una serie coral, en estos capítulos se ha incrementado más esta percepción, lo cual resulta beneficioso, puesto que las tramas palaciegas elevadas al exponente de la guerra le dotan de mayor interés. Y es que uno de los mayores alicientes de la serie es ese componente melodramático que le otorga la guerra fratricida, ya que las tramas relacionadas con Ruy pierden mucho interés. Además, supone un buen reflejo de lo absurdas que eran las proclamaciones de guerra, con los hermanos declarándosela en el momento en el que se encuentran juntos en la misma habitación.

Y continuando con esa incursión en el melodrama, el enfrentamiento entre los hermanos supone una auténtica guerra civil ya no por ellos, sino por los amigos que se han de enfrentar en el campo de batalla, personados en Ruy, Nuño y compañía. El hecho de que cada uno tome un bando despierta la duda de qué ocurrirá en el momento en el que se encuentren frente a frente y tengan que decidir entre la lealtad y la amistad.

La potenciación del feminismo

La primera temporada de 'El Cid' ya destacó por el componente feminista en sus tramas, lo que quizá fuera lo más interesante. En estos episodios, se mantiene, especialmente, con la incorporación de los personajes de Alberta y Amina. Aunque a esta segunda ya la conocemos del paso de Ruy por Zaragoza, se ve obligada a tener que vivir junto a él. La mezcolanza de culturas le provoca una prisión para ella, que se ve potenciada por el amor incondicional que Ruy siente hacia su amada Jimena. En el caso de Alberta, se vive algo similar, puesto que en su cultura no está acostumbrada a tener que quedarse en castillo aguardando a que el rey volviera (o no) de la guerra. El personaje de Amparo Alcaraz es una mujer de armas tomar, poderosa y decidida a romper con lo que el cristianismo en España espera de una dama y, sobre todo, que no teme a su marido y no está dispuesta a pasar ni un desprecio.

Sarah Perles y Amparo Alcaraz, fichajes de la segunda temporada de 'El Cid'

Regresando a los personajes ya conocidos, Urraca sigue apostando por brillar como mujer y líder. Es interesante ver el enfrentamiento que se genera entre madre e hija, ya que Sancha es todo lo opuesto a la señora de Zamora. Sin embargo, esta relación se podría trasladar a la actualidad a cualquier relación de padre/madre e hijo en donde este segundo es más reivindicativo y no quiere conformarse con la vida que han tenido sus padres. Hay elementos en 'El Cid' que, pese a los siglos que han pasado, siguen coleando hoy en día. En suma, 'El Cid' trata de rellenar todos esos huecos en la Historia en lo que respecta a las mujeres y la llegada de Alberta tumba esas teorías de que el feminismo estaba metido con calzador, demostrando que, pese a las revoluciones de Urraca, otras culturas tienen algunos aspectos del machismo más superados.

Traiciones, muertes inesperadas y temas complicados

'El Cid' ha tratado de echar más ingredientes a la cazuela para elaborar los guiones de esta segunda temporada, pues no han tenido reparos en matar a quien haga falta en favor de la historia, protagonizando varias inesperadas muertes que suponen los giros ideales para los episodios. No obstante, alguna que otra puede suponer una oportunidad perdida para explorar según qué temas. Los episodios de la segunda tanda cuentan con el tratamiento de temáticas interesantes para el momento, como es la homosexualidad e, incluso, la toxicidad en las relaciones que roza el incesto.

Nicolás Illoro y Francisco Ortiz en la segunda temporada de 'El Cid'

Es interesante vislumbrar cómo los personajes de esta época hacen frente al hecho de ser gais, especialmente bajo el peso de continuar con un linaje, puesto que el punto principal recae en esa necesidad de tener hijos al mismo tiempo que de luchar con los estigmas del momento y con cómo lo podían sortear los personajes, más allá de la inclusión de temáticas LGTB por el mero hecho de representar la diversidad.

'El Cid' ha orquestado una segunda temporada que mantiene la línea de la anterior. Ni la mejora ni la empeora, solo la prolonga. Aunque algunas decisiones, como centrarse más en los hermanos, son de lo más acertadas, da la sensación de que falta algo por ver que la intensifique y no la deje tan solo al mismo nivel que la anterior. Aunque mantiene una ambientación correcta y las tramas resultan interesantes, las interpretaciones flojean en muchas ocasiones, casi más que en la primera temporada, lo que puede estar incentivado por el tono que le dan por ser una serie histórica. Sea de un modo u otro, 'El Cid' debería vivir una renovación que la intensifique y la haga más llamativa de cara a próximas temporadas.