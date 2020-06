Crítica de la temporada final de 'Mira lo que has hecho': Un canto familiar lleno de emotividad y reflexión

'Mira lo que has hecho' llega a su final en su tercera temporada. Berto Romero le pone el broche de oro a una serie que ha navegado en la paternidad y maternidad, desde lo que supone la llegada del primer bebé hasta la educación de los hijos cuando estos son más mayores. Pero 'Mira lo que has hecho' no solo es una historia de padres y madres a hijos, sino también de hijos a madres y padres y, precisamente, este es uno de sus mayores fuertes en esta última tanda.

Berto, Sandra y los niños en 'Mira lo que has hecho'

En esta ocasión, y tras las complicaciones de la conciliación laboral, el primer hijo y el segundo embarazo, asistimos a un salto en el tiempo en donde vemos que Lucas y sus hermanos mellizos Julia y Óscar ya son más mayores. Berto y Sandra se han comprado una casa en una nueva urbanización por descubrir, tratando de ampliar el espacio y la comodidad para todos. Pero los problemas de conciliación siguen presentes, sobre todo en una sociedad en donde los niños están hiperexpuestos y realizan un sinfín de actividades extraescolares. Y por si el nivel familiar fuera poco, el ámbito laboral no ayuda en exceso.

La reflexión sobre temas de actualidad

Uno de los fuertes de esta comedia ha sido siempre la reflexión de diferentes aspectos de la vida. La tercera temporada mantiene esta estructura en la que no pretende posicionarse en una postura u otra ante ciertas problemáticas que interfieren en las familias, sino únicamente mostrarlas y llevar al espectador a que se replantee su forma de ver el mundo. Así ocurre con todos los términos que tienen que ver con la educación de los hijos, la duda en si potenciar las artes escénicas en su formación o las ciencias, si la televisión es beneficiosa o cómo se puede motivar a los niños y niñas para que se vuelvan creativos. Berto y Sandra han dejado atrás esos miedos de padres primerizos, como sí está presente en José, pero el miedo por educarlos correctamente sigue latente y nunca desaparerá.

Siempre desde un punto de vista cómico y sagaz, el equipo de guionistas que trabaja junto a Romero consigue sacar aflote diferentes situaciones y darles ritmo. 'Mira lo que has hecho' no es una serie de carcajadas, pero tampoco busca eso, y es que teje la comedia con mucha finura, adornándola de momentos dramáticos e incluso de otros de terror. Prueba de ello es que el Berto personaje vive una trama en donde lo persiguen y la escena de su encuentro con los agresores podría estar sacada de una película de terror. Precisamente, este modo de navegar entre géneros es uno de los mayores alicientes para verla.

Camille Glemet y Jordi Aguilar son Camila y José en 'Mira lo que has hecho'

Y hablando de dramatismo, es necesario remarcar la que posiblemente sea la mejor trama de toda la temporada: la demencia de Ángela. Perfectamente interpretada por Carmen Esteban, la madre de Berto sufre demencia y con el paso de los episodios se va viendo cómo pierde facultades y Berto y José sufren por ello. La relación que se establece entre madre e hijos es preciosa, con ellos tratando de amoldar su vida y buscando lo mejor para su madre en la recta final de su vida. Cada escena en la que aparece Esteban te remueve por dentro, dándote un golpe certero en el corazón y sacando a relucir alguna que otra lágrima.

La relación entre Sandra y Berto, más afianzada que nunca

'Mira lo que has hecho' mantiene estructuras similares a las ya vistas en temporadas anteriores, como es una vuelta atrás en el tiempo. De los seis episodios, uno está dedicado en exclusiva a contar cómo continuó aquel primer día en el que Berto y Sandra se conocieron, con sus tensiones iniciales, mientras que otro tiene retazos de la infancia de ambos en un circo, donde descubrieron cuáles eran sus vocaciones profesionales. Este episodio es de gran importancia durante la temporada, especialmente en un momento en el que ambos se encuentran con crisis en sus trabajos. Sandra no confía en sí misma para seguir siendo anestesista y Berto está sufriendo la cancelación de sus espectáculos por una broma de hace años.

Berto Romero y Eva Ugarte en 'Mira lo que has hecho'

Sandra busca superar su trauma y recuperar su confianza a través de su involucración en una empresa de dudosa fiabilidad, mientras que Berto ha dado un vuelco a su carrera al convertirse en el centro de críticas por una supuesta apología nazi. La temporada camina entre las idas y venidas de unos y otros, pues ambos meten la pata en diferentes momentos. Sin embargo, es muy bonito descubrir cómo las crisis de los años anteriores han sido superadas y su matrimonio está muy consolidado. En ningún momento ninguno desconfía del otro, apoyándolo a cada instante en todas y cada una de sus decisiones. Cuando uno falla, el otro está ahí para levantarlo y asegurarle que todo irá bien. Igual no confían en sí mismos, pero tienen a su pareja a su lado y, pase lo que pase, no se moverá de ahí. Sandra y Berto funcionan muy bien juntos y así lo han demostrado con un broche final precioso, pero mejor aún funcionan Eva Ugarte y Berto Romero. La complicidad y la química entre los dos traspasa la pantalla, pues tienen a sus personajes muy bien integrados y los interpretan y defienden con una naturalidad desbordante.

'Mira lo que has hecho' plantea los prejuicios, la xenofobia, la situación de la tercera edad en nuestro país y aborda los límites del humor entre el amplio abanico de temas, pero uno de los más interesantes es la cancelación en Twitter, que tan presente se encuentra en la red social. Berto es cancelado a causa de un vídeo de su pasado, pero no solo eso, sino que se tira de hemeroteca para revelar bromas que realizó y que a día de hoy están fuera de contexto. Estas dos cuestiones son centrales en la vida tanto de políticos como artistas como de otros rostros conocidos, y es que tu yo del pasado en redes sociales puede convertirse en tu peor enemigo. No obstante, es muy interesante lo que la ficción de Movistar+ plantea aquí: ¿tiene sentido juzgar en base al pasado? ¿Dónde está el límite del humor? ¿Habría que confiar en una redención pasados varios años?

Berto Romero firma una temporada muy de actualidad, pero también atemporal en tanto a las relaciones familiares. La tercera temporada supone un salto emocional con respecto a las dos anteriores gracias a Ángela y la relación de Berto y Sandra. No podría haber mejor final que el que ellos han planteado, reflexionando acerca de lo bueno y lo malo que traen los hijos. Al igual que venía ocurriendo, no hace falta que seas padre para conectar con la serie, ya que eres hijo y muchas de las vivencias te pueden tocar de cerca. Es una auténtica pena que 'Mira lo que has hecho' llegue a su fin, pero no podría irse con mayor elegancia.