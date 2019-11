Crítica de 'Foodie Love', la receta de Isabel Coixet para cocinar relaciones a fuego lento

"Foodie" es el término anglosajón para designar a todas aquellas personas que, sin llegar al nivel de gourmets o críticos gastronómicos, son aficionados a comer y a beber. Si preguntásemos a nuestras abuelas dirían que eso no es un foodie, sino un comilón, un tripero o un zampatortas. Pero claro, como título de la primera serie de Isabel Coixet en HBO 'Foodie Love' sonaba mucho mejor que 'Amor Glotón' o 'Amor Tragaldabas'.

Además, ser foodie tiene ciertas connotaciones en nuestra sociedad, más abierta a las influencias culturales de otros países, y en ocasiones, que no deja de ser preocuparse por lo que piensen de ti los demás. Todo esto se refleja en Laia Costa Guillermo Pfening en 'Foodie Love', donde interpretan a una pareja de desconocidos que deciden darse una oportunidad a través de una app para comedores voraces.

Laia Costa y Guillermo Pfening en 'Foodie Love'

Comer y beber se revelan en la serie como la mejor manera de que se conozcan sus personajes, para sorpresa de nadie. Porque nadie duda de que un café es el mejor plan para una primera cita, que el cóctel es el paso natural que viene después y que, si la cosa funciona, es el momento de demostrar que tienes algo más de chicha ahí arriba llevando a tu acompañante a un restaurante original (que no necesariamente sofisticado).

'Foodie love', un caldo con sustancia

Isabel Coixet cocina a fuego lento esta relación entre dos personajes a los que no ponemos nombre, pero de los que sí acabamos conociendo algo tan íntimo como sus inseguridades y su miedo a dar un paso en falso en su flirteo. Ella es una joven atrevida, que no ha reparado a la hora de dar giros drásticos en su vida. Tampoco teme poner la mesa patas arriba con lo primero que se le pasa por la cabeza, dejándole a él, más cuadriculado, sin opción a réplica. El poso de la Coixet cinematográfica está ahí, pero dándole vida a un concepto más desarrollado.

"Hay algo como de falsa promesa en una pizza" o "los helados son como las historias de amor, cuando comienzas a comértelo no piensas que se va a acabar" son solo algunas de las muchas metáforas culinarias que van dando profundidad a los sentimientos de estos dos personajes de Coixet, convencida de que la comida es la mejor manera de conocer a alguien. También hay espacio para cuestiones como "¿eres más de tetas o de culo?", ya que en sus citas gastronómicas no hay espacio para el snobismo: tan pronto ella sorprende con su pulcritud como él pone en valor un restaurante en un mercado de abastos o propone una siesta "con final feliz".

Isabel Coixet, creadora y directora de 'Foodie Love'

Como el buen ramen, la serie es un caldo con sustancia, plagada de diálogos brillantes y ocurrencias tan dispares que evocan directamente a una conversación real entre dos personas que no saben exactamente qué van a tomar de postre, si es que lo toman. Devorarlo nada más servirlo no es aconsejable, por lo que no esperes una historia de pasiones desenfrenadas desde el minuto uno. En 'Foodie love' la pasión es interna, intensa como el olor de la piel de un cítrico recién cortada. Y el amor, por encima de todo, se le profesa a la comida.

En este sentido, los chefs se convierten en personajes secundarios y cada episodio dedica unos minutos a conocer las inquietudes culinarias de aquellos que, de una forma u otra, tienen que ver con el proceso de creación del plato protagonista de la trama. Ellos también comparten el vínculo que sienten entre el amor y su pasión por la comida y, aunque no tienen más trascendencia, actúan como una perfecta guarnición en forma de cameos de lujo de Yolanda Ramos o los hermanos Torres.

Una serie para acabar con el estómago lleno

'Foodie love' es una oda a los sentimientos a través de la palabra y el estómago. Food porn en estado puro. La cámara se recrea en los platos y su elaboración hasta el punto de que en ocasiones dudas de estar viendo un programa de recetas o uno de esos anuncios que te despiertan el apetito al instante. Y, aunque a nadie le amarga un dulce, quizás peca de ser excesivamente visual, ilustrando las conversaciones con imágenes que un público con cultura cinematográfica no necesita ver. Lo que no acaban de funcionar son las sobreimpresiones, destinadas a compartir los verdaderos pensamientos de los protagonistas.

La primera temporada de la serie, formada por ocho capítulos de unos 35 minutos, refleja también la España moderna, esa España viajada que tan pronto degusta un pastrami como reivindica la caña y el pincho de tortilla en la barra de un bar. Isabel Coixet propone un maridaje de la ciudad de Barcelona con otras como Tokio o Roma, en cuyas calles -y restaurantes- "él y ella" van forjando su unión a base de paseos, conversaciones y, sobre todo, platos de comida.