Crítica de 'HIT': La valiente y realista mirada a lo que sucede en las aulas españolas

Televisión Española inaugura el nuevo curso con una nueva ficción como gran baza para su franja de prime time. La pública ha decidido abrir el año con 'HIT', una nueva apuesta original de Grupo Ganga, que ha creado Joaquín Oristrell ('Cuéntame cómo pasó'), que cuenta con el actor Daniel Grao como protagonista y que sin duda no va a pasar desapercibida para nadie. Esta arranca con un piloto casi redondo que pone sobre la mesa de una forma acertada el conflicto principal que vertebrará esta nueva y sorprendente ficción.

Daniel Grao en 'HIT'

'HIT' es una serie que nos lleva al Anne Frank, un colegio en el que la tranquilidad y la buena convivencia brillan por su ausencia. Alumnos conflictivos, coches quemados, peleas, insultos y un grupo de profesores desmotivados que no saben cómo gestionar esta complicada situación. Este es en el panorama que se encuentra al llegar Hugo Ibarra Toledo, un profesor y pedagogo que prefiere enseñar rompiendo todo lo establecido en cuanto a métodos educativos se refiere. El apodado por todos como HIT intentará aplicar su particular forma de enseñanza para intentar que el grupo de alumnos con más problemas cambien de actitud. ¿Lo logrará?

Un acertado trabajo de Daniel Grao

Daniel Grao es la acertada elección de los responsables de casting para ponerse en la piel de este curioso profesor. El intérprete, que ya mostró lo que podía llegar a hacer en 'Perdida' (Antena 3) o 'Gigantes' (Movistar+), ahora aborda a este personaje de una forma casi magistral. El actor explicaba que había tenido libertad a la hora de trabajar y sí, eso se nota y mucho en este primer capítulo. Logra hacer suyo el papel, sabiendo jugar con el cuidado guion y presentándonos a un personaje ácido, divertido, mordaz, a la vez que valiente e incluso un poco maleducado. Él es el alma de la serie, sin duda.

'HIT' (1x01)

'HIT' no es 'Merlí'

Pero no nos equivoquemos, él no es Merlí Bergeron (Francesc Orella). Aunque el planteamiento de la ficción pueda recordarnos a la apuesta de TV3, 'HIT' no tiene nada que ver con dicha serie. Ambas cuentan con profesores ácidos, irónicos y que optan por un tipo de educación diferente a la establecida, pero son personajes muy distintos. Ellos son diferentes y también lo son ambas series. 'HIT' apuesta por un tono mucho más duro, realista y dramático que la de TV3, aborda otro tipo de conflictos y pone el foco en otro tipo de personajes. Viendo la ficción de TVE difícilmente nos recordará a la de la pública catalana, son dos apuestas perfectamente complementarias pero distintas.

Una serie que va más allá

'HIT es un tipo de producto que se aleja de cualquiera otra ficción juvenil que hayamos visto en los últimos años en nuestra televisión. Es una serie que va más allá y que pone su mirada en conflictos y temas que habitualmente no se tocan en televisión; es sin duda una serie que sí molestará a cierto sector de la sociedad ya que pone sobre la mesa lo que realmente sucede en las aulas. Evidencia los conflictos que se viven en muchos centros de nuestro país, las dinámicas que se han instaurado en esos lugares y la situación real de muchos docentes que realmente no pueden aguantar más.

Porque sí, esta vez esos profesores que sufren bullying y desprecios por parte de sus alumnos son también protagonistas. 'HIT' aborda frontalmente ese conflicto, planteando estos problemas que son reales y que afectan a miles de personas en todo el país. Lo hace con rostros que convencen, especialmente Olaya Caldera, que sobresale de una forma notoria, al igual que sucede con Leire Cabezas y Carmen Arrufat, las dos sorpresas del casting juvenil. Porque 'HIT' tampoco pierde de vista a los jóvenes y lo hace con personajes complejos, que tienen conflictos internos importantes y que en definitiva cuentan con una potente historia detrás. Esta serie no se queda en la superficie con ellos, va más allá.

'HIT' (1x01)

Una apuesta necesaria en una televisión pública

'HIT' es sin duda una serie con personajes potentes, con una estética muy característica y cuidada que rápidamente nos traslada a su mundo t con una BSO que también sorprenderá, pero también es un producto que sí podía haber ido un paso más allá en su piloto. Posiblemente no era necesario realizar un planteamiento tan profundo del conflicto y de los personajes en este primer capítulo y debería haber abordado la historia principal de una forma más directa. Es lo que falla en la serie, que no cuente con un capítulo mucho más rápido, un ritmo que posiblemente sí veremos en el resto de temporada una vez sentadas las bases de personajes e historia.

Pese a ello, 'HIT' es una serie que funciona, que cuenta con un guion muy cuidado, con una mirada muy característica y que es necesaria en una televisión pública como TVE. Es el momento de que la cadena pública apueste por productos así; valientes, arriesgados y que generan un debate social. Es el momento de hablar de lo que sucede en nuestras aulas y que mejor forma que hacerlo que con una serie cuidada, con un casting de altura y con una producción valiente. Sin duda, 'HIT' aprueba su primer examen y lo hace con sobresaliente.

'HIT' cuenta con un guion de Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Pablo Bartolomé y Jacobo Delgado bajo la coordinación de Guillermo Navajo y la dirección de Álvaro Fernández Armero, Elena Trapé y Joaquín Oristrell