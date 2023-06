Crítica de 'Las invisibles': Una serie con crítica social donde el punch y la chispa hacen honor a su título

Por Sergio Navarro |

'Las invisibles' lleva por subtítulo "Nadie las ve. Todos las necesitamos", refiriéndose a las camareras de piso, más conocidas como las que limpian las habitaciones de los hoteles. Y es que es a ellas a quienes se les hace un homenaje en esta serie, pues si bien suelen estar algo ocultas, es el momento de que se conviertan en protagonistas y que todos conozcamos cómo es realmente este oficio.

Lolita, en 'Las invisibles'

El grupo de limpiadoras de esta serie trabajan en un lujoso hotel del Mediterráneo, mostrándonos la (dura) realidad de estas mujeres que pese a trabajar en condiciones irrisorias siempre intentan mantener un punto optimista.mientras trabajaba, algo que afecta a todas las compañeras y queaconsejadas por la nueva empleada.

Suena bien, la trama puede estar interesante y gusta que pongan el foco en esta profesión tan invisibilizada (o al menos que ha estado siempre en ficción o en un segundo plano o de una manera estereotipada). Sin embargo, se echa de menos en la serie un toque que la haga diferente, que le aporte magia, que atrape con un extra de originalidad. Y no lo tiene pese a que tenía recursos para hacerlo.

Una oportunidad perdida con el off

El punto más "fantasioso" que tiene es que la compañera muerta se convierte en la narradora, preocupándose por las demás mujeres a las que conoce muy bien. Además, como su sueño siempre fue convertirse en bailarina, en algunas ocasiones se imagina a las trabajadoras bailando, siendo felices, evadiéndose y olvidando todos los problemas de su día a día.

Estos bailes quedan bien y también valen al espectador para desdramatizar, pero la voz en off es un recurso fallido. No aporta nada a la historia y es precisamente ahí donde podrían haber encontrado un punto distintivo que atrape, que haga que la serie tenga ese punto diferente. Ya que tenemos una muerta narrando la historia, juguemos al humor negro, a la ironía, a muchas cosas... pero que no se quede en algo plano sin más. Una oportunidad perdida.

Pie de foto

¡Bien! Protagonistas mayores de 50 años

El título de 'Las invisibles' también podría venir muy bien para hablar de las mujeres mayores de 50 años como protagonistas de una serie. Menos mal que esta ficción las pone todas en un primer plano y nos demuestra que tienen mucho que contar, que la vida no se acaba a los 49 como nos quieren hacer creer en el cine y la televisión y que solo es cosa de una mujer, sino que hay muchos tipos y muchas vivencias que merecen ser contadas.

Las dos protagonistas son Espe e Isabel, interpretadas por las espléndidas Lolita Flores y María Pujalte. Espe lleva 22 años en este puesto, es la líder de las camareras de piso, tiene dolores de espalda que le hacen no desprenderse de los Ibuprofenos, tiene miedo a enfrentarse a la gobernanta por si pierde el trabajo, pues tiene un nieto al que criar y vive enamorada de un hombre que trabaja en el hotel. Isabel lleva 18 años como trabajadora, sueña con la prejubilación aunque tiene pocas aspiraciones más allá de vivir tranquila. Pero esto se rompe cuando aparece su hermano Jesús llega con apuros a vivir con ella.

A ellas se suman Yaël Belicha, la gobernanta que no empatiza con las camareras pese a haber sido uno de ellas; Yoshira Escárrega, la nueva limpiadora cuyo oficio es vocacional; Paula del Río, hija de la fallecida y que sueña con abrir una peluquería, huyendo del otro trabajo; Paula Mirá, una joven que acaba de llegar y todo le parece fascinante; y Elena Irureta, que es la que muere y narra la serie desde el más allá.

Comienza la lucha contra los abusos laborales

Todas ellas están muy unidas, están en el mismo barco, y la llegada de Gladys (Escárrega) les va a impulsar a buscar un cambio en las condiciones, pues en varias ocasiones comentan se cobra dos euros por habitación y que tan solo tienen 10 minutos (como máximo) para dejar impoluta cada una de ellas. La precariedad, la lucha de clases y los abusos laborales van a estar a la orden del día en esta serie para mostrar a todo lo que se tienen que enfrentar estas mujeres invisibles.

María Pujalte, en 'Las invisibles'

Ocho capítulos de emisión semanal

La serie está compuesta por ocho capítulos cuyos títulos son el tipo de baile que las protagonistas bailarán al final, dentro de la ensoñación de la fallecida. La serie producida por Paramount y Morena Films y creada por Héctor Lozano se estrena el 5 de junio en SkyShowtime y se emitirá un capítulo semanal.

En conclusión...

Puede que a esta serie le perjudique la emisión semanal. No es una serie que enganche, de grandes chiffhangers ni de tramas que te vuelvan loco. Es una serie que está bien, pero que lo que tiene difícil para que el espectador cree su cita cada lunes para no perderse un nuevo capítulo. Por desgracia, es un proyecto que parte de una buena idea y unas grandes protagonistas y un reparto que puede ser un reclamo, pero a la que le ha faltado un lacito para hacerla especial y que no caiga pronto en el olvido.