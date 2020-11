Así es 'Las kellys', la nueva serie de Héctor Lozano ('Merlí') centrada en las limpiadoras en un hotel

'Las kellys' es el proyecto que desarrollan conjuntamente ViacomCBS International Studios (VIS) y la productora Morena Films, cuyo proyecto ya adelantó FormulaTV en exclusiva. Con Héctor Lozano como creador y showrunner, esta nueva ficción sigue la historia de un grupo de limpiadoras en un hotel de la costa española. Las protagonistas provienen de diferentes realidades de Europa y Latinoamérica, luchan en su día a día a base de esfuerzo e imaginación mientras se ilusionan con amores entre pasillos y sueños por cumplir. 'Las kellys' presenta una historia cotidiana en tono optimista, sobre la dignidad laboral, los pequeños placeres de la vida, las esperanzas nunca perdidas, la capacidad de superación y el amor.

Héctor Lozano, creador de 'Las kellys'

"'Las kellys' está destinada a ser una producción de alto nivel con enorme potencial internacional, y Morena Films es el socio ideal para su codesarrollo. Estamos encantados de contar con Héctor Lozano para esta serie sobre mujeres luchadoras, con temáticas universales como la dignidad personal y laboral o el amor frente a la adversidad. Este proyecto se ajusta a la perfección a nuestra misión de contar historias emocionantes que lleguen al espectador a través de distintas plataformas", comenta Laura Abril, Senior Vice President VIS EMEA & Asia.

"Para Morena Films es un verdadero placer trabajar en una serie tan especial como 'Las kellys' junto a un gran talento como Héctor Lozano y de la mano de un socio global como VIS. Estamos seguros de que la serie va a llegar al corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Es una historia tremendamente honesta y actual sobre mujeres luchadoras y soñadoras que pelean por un futuro mejor", agrega Pedro Uriol, Productor Ejecutivo de Morena Films.

Ordenan el mundo de los demás y el suyo está desordenado

Por su parte, Héctor Lozano, creador y showrunner de la serie, añade: "Las que limpian, las que recogen, las que ordenan en los hoteles... Son las kellys. Mujeres que viven a contrarreloj desde que se levantan hasta que se acuestan. Las kellys están allí, nunca te has parado a mirarlas, pero su labor es esencial. Estas mujeres cinco estrellas no se van de vacaciones. Ordenan el mundo de los demás mientras el suyo está desordenado. Reivindican sus derechos unidas con una sonrisa y, si hace falta, con un poquito de mala leche. 'Las kellys' es una serie cercana, que te hará sonreír, llorar... y ¿por qué no? También bailar".

Héctor Lozano se aleja de sus proyectos anteriores como 'Merlí' y 'Merlí: Sapere Aude' (TV3 y Movistar+) para presentar esta nueva historia cercana y emotiva. Guionista y autor con formación teatral en el Institut del Teatre de Barcelona, ha sido guionista de otras series como 'La Riera' y 'Ventdelplà', en TV3, y 'Los Lunnis', en Televisión Española.