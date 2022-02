Alfonso Lara, primer fichaje confirmado para 'Las kellys', la nueva serie de Héctor Lozano

Hacía tiempo que no teníamos noticias de 'Las kellys', la nueva serie de Héctor Lozano, creador de 'Merlí'. En octubre de 2020, FormulaTV dio la exclusiva de este proyecto con Morena Films y Viacom International Studios. "Creemos que puede funcionar y yo la estoy disfrutando mucho", contaba entonces Lozano, muy ilusionado con esta idea.

Alfonso Lara

Un mes después, se contaron más detalles del proyecto, como que "está destinada a ser una producción de alto nivel con enorme potencial internacional" y detalles de la sinopsis, pero aunque estaba previsto su rodaje para el año 2021, lo cierto es que no se volvió a saber nada sobre esta serie. Hasta ahora.

FormulaTV ha podido saber en exclusiva el nombre del primer fichaje de esta producción. Se trata de Alfonso Lara, a quien hemos visto recientemente en 'La Fortuna' y 'Señoras del Hampa'. Ahora se adentra en este nuevo personaje, que será el mardio de "una mujer muy divertida", interpretada por "una persona muy conocida y muy graciosa". Además, este medio también ha conocido que finalmente se empezará a grabar en marzo en Barcelona.

Así es 'Las kellys'

Esta nueva serie que está a punto de arrancar su rodaje sigue a unas "mujeres luchadoras, con temáticas universales como la dignidad personal y laboral o el amor frente a la adversidad", comenta Laura Abril, Senior Vice President VIS EMEA & Asia, mientras que Pedro Uriol, Productor Ejecutivo de Morena Films, agrega que "es una historia tremendamente honesta y actual sobre mujeres luchadoras y soñadoras que pelean por un futuro mejor".

Por su parte, Héctor Lozano destaca que "las que limpian, las que recogen, las que ordenan en los hoteles... Son las kellys. Mujeres que viven a contrarreloj desde que se levantan hasta que se acuestan. Las kellys están allí, nunca te has parado a mirarlas, pero su labor es esencial. Estas mujeres cinco estrellas no se van de vacaciones. Ordenan el mundo de los demás mientras el suyo está desordenado. Reivindican sus derechos unidas con una sonrisa y, si hace falta, con un poquito de mala leche. 'Las kellys' es una serie cercana, que te hará sonreír, llorar... y ¿por qué no? También bailar".