Crítica de 'Vamos Juan': Titiriteros en su máximo esplendor desengranan la ambición política hasta tocar fondo

La crisis del coronavirus ha hecho que las parrillas de las cadenas de televisión se hayan modificado para dar toda la información sobre el Covid-19. Como un soplo de aire fresco en este delicado momento, TNT estrena la serie 'Vamos Juan', la secuela de 'Vota Juan', con la que pretende sacar una sonrisa (e incluso carcajadas) a todos sus espectadores. Nos hace falta reírnos, evadirnos y desconectar y esta ficción producida por 100 Balas (The Mediapro Studio) y WarnerMedia nos ayudará a hacerlo con un maratón de sus siete capítulos el domingo 29 de marzo. Dichas risas también son necesarias, aunque ciertos partidos políticos crean que los "titiretros", dicho en un modo despectivo, no hacen falta. Pues sí que lo hacen y el equipo de 'Vamos Juan' es la prueba de ello.

Juan Carrasco (Javier Cámara), en 'Vamos Juan'

Se ha decidido que esta serie sea una secuela por todo el tiempo que ha pasado, pero perfectamente podría haber sido 'Vota Juan 2'. Eso sí, el título ya quedaría desactualizado porque no hay nada que votar. Dos años después de que acabara la precuela, ahora nos encontramos a Juan Carrasco (Javier Cámara) dando clases de Biología en Logroño, donde también está Macarena (María Pujalte) trabajando en un periódico. Sin embargo, una lucecita se despierta en él y ve que es el momento ideal de regresar a la política y, por supuesto, consigue arrastrar a ella. Comienza una nueva aventura en la que nada puede salir bien.

"Esta vez sí que vas a tocar fondo". le advierte Macarena al inicio de la serie, dando el aviso no solo a Juan, sino también a los espectadores de que todo va a ser un desastre. Y es que Juan es así, un inconsciente que se lanza a la piscina sin saber si hay agua y que vendería su alma al diablo por conseguir sus objetivos. Y es que la ambición del protagonista no ha desaparecido, y encima ahora se le suma el rencor hacia el partido al que perteneció. Siempre sorprende; nunca sabes por dónde va a salir. Y con todo esto, siendo un tipo mezquino y que produce vergüenza ajena, consigue que empaticemos con él y le tengamos cariño. Quizás sea porque nunca le sale nada bien pese a que se esfuerce por alcanzar sus metas y nos muestre su lado más humano.

Humor bestia hecho con mucha elegancia

'Vamos Juan' mantiene el mismo tono de la anterior pero consigue dar un paso más allá: se atreve a reírse de todo. De absolutamente todo. Humor negro hecho con semejante elegancia que ni los más ofendiditos podrán quejarse. No dejan títere sin cabeza, pero no es más que una autodefensa para sentirse más de lo que son, porque como cuenta la propia Pujalte sobre los personajes, se creen que juegan en primera división cuando están en cuarta regional. Además, esta temporada sigue regalándonos lo mejor de la serie: esas conversaciones de besugo, en las que ves que Juan Carrasco entra en un espiral del que no sabe salir y desearías que esa escena nunca se acabara.

Javier Cámara y María Pujalte, como Juan y Macarena en 'Vamos Juan'

Juan sigue sin definirse ideológicamente. ¡Y qué acierto! ¿Para qué iba a hacerlo? 'Vamos Juan' no es una serie política en la que pretende denunciar el comportamiento de los partidos de derechas o los de izquierdas. En absoluto. De lo que nos habla esta serie es de la ambición, como ya hemos comentado, y la política es solo el escenario donde mostrar este deseo por conseguirlo todo. ¿Se basa en hechos de la actualidad para plasmarlos o incluso parodiarlos? ¡Tampoco! ¿Y para qué? Lo de que la realidad supera la ficción no es solo un dicho, sino una verdad como un templo. ¿Quién le iba a decir al equipo de 'Vamos Juan' mientras creaban esta temporada que cuando se estrenara estaríamos todos confinados en casa por la propagación del coronavirus?

Cámara y Pujalte, reyes de la comedia

Que María Pujalte y Javier Cámara son dos de los grandes actores que tenemos no es ninguna novedad. Y que juntos hacen un tándem perfecto, tampoco. Ambos han trabajado mano a mano en el teatro, en varias películas y en un gran número de series. 'Vamos Juan' es la última, por ahora, y sus escenas juntos son, simplemente, maravillosas. Se nota que se conocen, que tienen confianza y lo mejor es que esa complicidad que hay entre los intérpretes llega a los espectadores y hacen más ricos en matices a sus personajes. El reparto lo completan Joaquín Climent, Cristóbal Suárez, Pedro Ángel Roca, José Manuel Cervino y Cristian Checa.

Además, cuentan con número de secundarios entre los que destacan los fichajes de Oti Manzano (como la peluquera Estela) y el de Jesús Vidal (como jefe de campaña). También seguiremos viendo a otros que ya conocimos en 'Vota Juan': Adam Jezierski no solo muestra una gran evolución de su personaje Víctor sino que también lo hace él mismo, quien ha crecido más como actor desde el precuela hasta ahora. Por su parte, Esty Quesada (Soy Una Pringada) y Yaël Belicha, hija y mujer de Juan, cobran más protagonismo en esta temporada estando más ligadas a las tramas políticas.

Cámara debuta como director con un precioso capítulo

Javier Cámara, dirigiendo el sexto capítulo de 'Vamos Juan'

Si uno de los capítulos de 'Vamos Juan' tiene una expectación extra, este es el sexto y por un motivo claro: lo dirige Javier Cámara siendo su debut en este terreno. El actor dobla sus funciones en este episodio ambientado en Estambul con la aparición de Anna Castillo. Estos treinta minutos son una delicia, viendo cómo se conocen este político y esta joven que resulta ser su fan; dos extraños que coinciden en el extranjero y que, aunque no tengan nada que ver, encuentran algo que les une y que les permite desnudarse emocionalmente contándose las verdades. Cámara dirige de este modo su peculiar "Lost in translation" formando una amistad entre dos personajes que nos deja con ganas de más.

Puede parecer que este capítulo no aporte nada al transcurso de la temporada, pero no es así. Es cierto que no tiene excesiva continuidad y es el sexto como podría ser el tercero o el quinto, pero nos da mucha información de Juan Carrasco; sobretodo de lo vulnerable que es por mucho que trate de no aparentarlo. A diferencia de 'Vota Juan', en 'Vamos Juan' desarrollan prácticamente cada capítulo en un escenario diferente, mostrando más variedad y dando sensación de mayor recorrido de sus protagonistas dando vueltas por conseguir fundar su partido. ¿Lo conseguirán? Tratándose de Juan Carrasco, todo apunta a que dará todo de sí por conseguirlo pero no olvidemos la frase de Macarena de "esta vez sí que vas a tocar fondo".

¡Larga vida al equipo de 'Vamos Juan'!

Diego San José es el creador y showrunner de la serie y forma parte del equipo de guionistas junto a Víctor García León, Daniel Castro y Pablo Remón. García León también se encarga de la dirección de tres capítulos y Borja Cobeaga de otros tres (el que queda de los siete capítulos, es el que corre a cargo de Cámara). Larga vida a Juan Carrasco, larga vida a '(Inserte nueva palabra) Juan' y larga vida a los titiriteros que tanta cultura aportan a la sociedad.