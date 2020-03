Javier Cámara: "En 'Vamos Juan' lo que más mueve a Juan es el rencor y es maravilloso odiar a tus enemigos"

Vista la buena acogida de 'Vota Juan', TNT no dudó en apostar por una segunda tanda de capítulos en los que seguir conociendo a este peculiar equipo político. De esta manera, surge 'Vamos Juan', habiendo pasado un tiempo respecto a las aventuras anteriores y dispuestos a seguir haciendo reír a la audiencia con todos los sucesos que vive Juan Carrasco y que el espectador sentirá vergüenza ajena desde el sofá.

Durante el rodaje de 'Vamos Juan', Javier Cámara . Sin mucho tiempo para no entorpecer los horarios y sin poder adelantar muchas tramas, el actor nos da ciertas pinceladas de los capítulos que están por llegar. 'Vamos Juan' se estrena el domingo 29 de marzo en TNT España.

Javier Cámara, protagonista, de 'Vamos Juan'

En esta temporada lo que más mueve a Juan y al resto de algunos personajes es el rencor

¿Cuál es ahora el objetivo de Juan? Porque en la primera temporada sí que sabíamos que quería ganar las primarias de su partido y ahora no sabemos cuál va a ser su objetivo.

A Juan le han dado un revés. En el final de la primera temporada se queda como vicepresidente y en la siguiente no, en la siguiente lo vemos que es profesor en un colegio público en Logroño, que es lo que él era, profesor, y entonces decide volver, bajo unas circunstancias bastante duras que está pasando en Logroño. Si el motor de la primera temporada de 'Vota Juan' era la ambición desmedida que le llevaba a un lugar donde no sabía ni lo que quería sino simplemente quería tener un chófer, un coche, su mujer e hija lejos de casa y un apartamento en Madrid, yo creo que en esta temporada lo que más mueve a Juan y al resto de algunos personajes es el rencor. Es maravilloso odiar a tus enemigos. Yo espero que lo paséis muy bien, nosotros nos lo estamos pasando muy bien y pienso: "Esto hará reír", porque supuestamente este es el humor que me hace gracia, entonces hacerlo me llena de orgullo y satisfacción.

Desgraciadamente venden su alma porque no tienen dónde volver

¿Hasta dónde van a ser capaces Juan y su equipo de hundirse en el barro para conseguir lo que buscan?

Desgraciadamente venden su alma porque no tienen dónde volver. No quieren volver donde han estado; él ya no quiere volver ahí. No hay salida, solo hay un camino que es hacia delante, no hay otra. Sí es cierto que Macarena y él son un equipo, son la base de este equipo, pero sí es cierto que saben que han quemado todas las naves. Han llegado, han conquistado América y para no volver han quemado todas las naves y las han visto hundirse y no hay forma de volver.

¿La realidad os obliga a ir un poco más allá?

Yo creo que esta segunda temporada se está haciendo por el placer de ir más allá. Hemos peleado por una secuela, porque supuestamente ha pasado mucho tiempo entre una primera temporada y esta de 'Vamos Juan'. Yo creo que la gente la puede ver por separado sin tener que ver la primera y si lo estamos haciendo es porque nos hemos permitido el lujo de ir un poco más allá. Ya en la primera temporada había cosas que a mí me gustaba mucho hacerlas y rodarlas pero yo creo que aquí hemos ido a drenar un poco más la solidez, la comedia más oscura, más negra... y los personajes se meten en unos mundos importantes e interesantes.

¿Promete 'Vamos Juan' regalarnos tantas risas como 'Vota Juan'?

Mira, hay momentos durante el rodaje que escuchamos risas en el equipo de sonido y nos preguntamos: "¿Qué está pasado?". Porque la situación está siendo graciosa pero no estamos haciendo como otro tipo de comedia más física como hacíamos en otro tipo de series. Entonces yo creo que esta segunda temporada es más cáustica a nivel de texto, más oscura, más sórdida. Eso da mucho gusto porque hay escenas muy divertidas, pero son todas muy difíciles, entonces todos nos quedamos diciendo: "¿Sí? ¿Esto ha quedado bien? ¿De verdad? Y si se han reído en el combo digo: "Ah, vale, vale". Joder, porque es que de verdad, lo que estamos diciendo en la serie es una barbaridad.

Javier Cámara, en una escena de 'Vamos Juan'

Volviendo al humor, la línea de serie para conseguir el humor es muy fina. ¿Cómo ves tú esa línea?

Lo que más me puede halagar ahora mismo es que de repente, sin que haya un gesto donde uno busca precipitadamente la comedia o que alguien se ha resbalado con una cáscara de plátano y se ría. No estás cayendo en el gag físico, con que nos hemos movido muy bien en este país y con los gags de hablar de otras personas o de personas reales... Que 'Vamos Juan' no tenga ninguna referencia en este momento político tan apabullante, que no tengamos ninguna referencia pero que intentemos ir más allá, me parece que a nivel de guiones es brutal. Por ejemplo, me encanta que Diego San José esté todos los días en el set. Yo no conocía la figura del showrunner pero que el guionista jefe esté todos los días diciéndote: "No, cuidado, porque mira aquí tal, aquí yo escribí tal...". Tienes mucha ayuda, no solo del director y que haya tanto cuidado en esta linea fina a mí me gusta mucho, me hace crecer.

Haber conseguido que un exministro te diga que esto no era una comedia sino un documental pues nos ha llenado de orgullo y satisfacción todavía más

Yo creo que es el tipo de comedia que me encanta ver, otra cosa es que consigamos hacerla. En las críticas de la primera temporada me encantó que hubiera críticas de comentaristas políticos, eso me fascinó. Además, había dos temas tabúes en la ficción de la comedia española que eran sexo y la política que nadie los tocaba por dificultosos y por la doble moral de las cadenas públicas. Haber conseguido que un exministro te diga que esto no era una comedia sino un documental pues nos ha llenado de orgullo y satisfacción todavía más.

¿Quién es ese exministro?

No sé quién era el exministro. Pero nos han llamado asesores políticos y gente muy curiosa. Después rodamos en Logroño las primeras imágenes y se me acercó un periodista, un tipo en la calle, que me dijo: "Oye, ¿quién os ha dado las referencias de Pedro Sanz y de De Miguel? Es que lo claváis, en el momento que tal, y en el que cual...". Yo no sabía quién era, pero le expliqué que no hay ninguna referencia, que es una cosa tan generalizada en este país que la estamos clavando en casa provincia.

¿Crees que cualquier político, sea de la ideología que sea, se seguirá riendo?

Yo creo que si algún político de este país tiene retranca y le hace gracia se reirá. A mí por ejemplo me encantan las series sobre actores, por ejemplo 'Extras', con esa cutrez de los actores, me fascinó. Me gusta mucho ver eso, primero porque somos muy egocéntricos y me imagino que a ti te gustará mucho ver cosas de periodistas si son coherentes y después cuando lo hacen bien y son finos dices: "Hostia, es verdad, es que lo han calcado". Pues espero que los políticos se rían también. Lo mejor de esta serie es que cogemos el espíritu de certitud y de caos pero es que es imposible, no podemos captar la realidad, porque la realidad nos supera cada día y mucho. Imagínate que hubiésemos metido una trama del Valle de los Caídos. Es que claro, esto lo metes cuatro meses después y vete a saber tú lo que va a pasar. Estamos todos como diciendo: "Dios mío, ¿va a ser tan fácil como dicen que va a ser?". Absolutamente no y habrá momentos álgidos que como los intentes imitar cinco meses antes en una serie la has cagado.

Juan y Macarena (Javier Cámara y María Pujalte, en 'Vamos Juan'

¿Sigue sin tener ideología Juan y su partido?

Hay un momento el que le decimos a un DJ que queremos una sintonía y nos dice: "¿Sois de izquierdas o de derechas?". Entonces hay una pausa de todos mirándonos y diciendo: "Queremos una sintonía". En el momento que te mojas, ya la gente lo ve desde un lugar. Me apetece que Federico Jiménez Losantos, que la vio, te acuse de que el personaje es un socialista cutre y el otro, cuando lo ve, dice que es el nuevo Santiago Abascal. Entonces no sabes desde dónde la ve la gente; la gente ve la serie como si fuese su propio enemigo íntimo y eso es muy gratificante.

¿A nivel de producción, has encontrado diferencias respecto a la primera temporada?

En 'Vamos Juan' ha habido más tiempo de producción, que no es que esté más cuidado, que no es con esto diga que la primera temporada estaba más descuidada. TNT y Mediapro han dado una libertad brutal; ya la dieron en la primera temporada pero en esta se han tocado unos temas un poco controvertidos y están encantados. Es la primera vez que no hay una televisión que te diga: "Cuidado, de esto no podemos hablar" o "a este señor no lo podéis sacar así".

Hay cosas en España con las que nunca se ha hecho humor y hoy hablamos de uno de esos temas

¿Cómo se afronta el final de rodaje?

Hoy rodamos la secuencia final de la serie y rodamos la secuencia final del primer episodio. Hoy es para mí un día complicadísimo, son cuatro secuencias muy complicadas. Esta era muy complicada porque se hablan de cosas muy fuertes, pero claro, no puedo decir nada. Hay cosas en España con las que nunca se ha hecho humor y hoy hablamos de uno de esos temas. Entonces dices tú: "Hostia, hostia, cuidado, cuidado". Hay una trama de cómo se comportan los políticos frente a estas cosas y no es que estemos haciendo humor sobre esa situación, porque eso es imposible. Pero como ciertos políticos son tan absolutamente cutres y oscuros, pues hacer humor con eso se nos pone la piel de punta.