7 lecciones de 'Vamos Juan' que, por absurdas que parezcan, demuestran que la realidad supera a la ficción

A Juan Carrasco (Javier Cámara) le conocimos hace un tiempo cuando TNT estrenó 'Vota Juan'. Eso fue en enero de 2019 y ahora, el 29 de marzo de 2020 a las 15:45h, estrena su secuela 'Vamos Juan', y lo hace con un maratón especial de toda la temporada completa. Se puede ver TNT en Vodafone TV, el mayor agregador de cine y series, y seguir las hazañas de Juan Carrasco en @SoyJuanCarrasco. Son siete nuevos capítulos en los que veremos al protagonista darlo todo por volver a la política con un nuevo partido sin importarle tocar fondo, con la esperanza de alcanzar el éxito.

La primera ya nos enseñó la parte menos visible de la política, los entresijos que hay en los despachos,, cómo nunca asumen la culpa, cómo ocultan de ellos lo que no les gusta aunque sea su familia, cómo se creen más de lo que son, cómo intentan vestir bien y cómo quieren caer bien a la gente ganando populismo y siendo uno de sus mayores sueños ir a ' El hormiguero '.

Sin embargo, Juan Carrasco tiene mucho más que mostrarnos y regalarnos situaciones absurdas que, lamentablemente, ocurren realmente en la política española. Vamos a descubrir siete de esos momentos que veremos en 'Vamos Juan' para darnos cuenta de que la realidad y la ficción están más igualadas que nunca. No obstante, cabe matizar que tanto el equipo de guion como de dirección e interpretación siempre han visto acertada la idea de no hacer parodias de situaciones concretas de la política actual, más que nada porque caducarían muy pronto sus tramas y que además, todo avanza y se quedaría desactualizado enseguida. ¿Quién iba a imaginar cuando grabaron 'Vamos Juan' que en su estreno estaría toda España confinada en sus casa por la crisis del coronavirus?

1 Funda un nuevo partido para atacar al anterior

Juan y Macarena, en 'Vamos Juan'

Juan Carrasco y todo su equipo más cercano tuvieron que abandonar el partido tras verse involucrados en una trama de corrupción. Él ahora está alejado de la política y da clases en Logroño, hasta que se le enciende la bombilla y se da cuenta de que es el momento perfecto para volver a la política. Y no al mismo sitio del que se fue, sino fundando un nuevo partido "para demostrarles a los del otro que podemos vivir sin ellos", tal y como asegura el personaje al inicio de la temporada. Deja claro que no busca venganza, pero quiere que no se olviden de ellos. En España son muchos los políticos que estaban ligados a algún partido y fundaron el suyo propio siendo dos claros ejemplos Rosa Díez e Íñigo Errejón.

2 Miente y/o promete sin la certeza de poder cumplir

Los protagonistas de 'Vamos Juan'

Todos los partidos políticos hacen promesas que no saben si van a poder cumplir. Y no solo en épocas de campaña electoral, sino que lo hacen constantemente. Además, la situación se agrava cuando no es que tengan la duda de poder llevar a cabo dicha promesa, sino que directamente saben que se trata de una mentira. Juan Carrasco asegura cosas para ganar el apoyo de la gente, y eso lo hace todo el rato. Se lo lleva incluso a su vida diaria, engañando a su propia hija (Soy Una Pringada) con unas prácticas en Madrid que ni siquiera sabe si será posible, al igual que miente en un bar diciendo que bajaría el IVA de hostelería al 7% sabiendo que no lo puede hacer, pero amparándose en que eso el camarero no lo sabe. A colación de esto, surge otro talento de Juan Carrasco y de muchos otros tantos políticos: la manipulación y el hacer chantaje para conseguir sus objetivos.

3 Trata de atacar a la oposición. ¿Buscando topos?

Víctor y Juan, en 'Vamos Juan'

Estamos hartos de escuchar cómo los partidos políticos españoles se atacan los unos a los otros, cómo critican las medidas de unos sin proponer nuevas y cómo se niegan a compartir alguna idea, por mínima que sea, con el partido que tienen enfrente. Desde que Juan arranca un nuevo partido político, uno de sus principales objetivos es atacar al que pertenecía anteriormente, el cual está en un buen momento. Ahí sigue estando Víctor (Adam Jezierski), quien empezó en el mundo político con Juan y ahora este quiere ficharlo para el nuevo partido. Tras una conversación entre ambos al arranque de 'Vamos Juan', Víctor le comenta a modo de conclusión: "No me pide que me vaya con vosotros, sino que traicione a los míos", después de Juan le pida que sea su topo.

4 No te mojes ideológicamente

Juan, en 'Vamos Juan'

Algo que ya ocurría en 'Vota Juan' y sigue ocurriendo en 'Vamos Juan' es que en ningún momento se deja clara la ideología política del protagonista ni de su partido. Tal y como contaba Javier Cámara en una entrevista a FormulaTV, "en el momento que te mojas, ya la gente lo ve desde un lugar. Me apetece que Federico Jiménez Losantos acuse al personaje de ser un socialista cutre y otro, cuando lo ve, dice que es el nuevo Santiago Abascal". En esta temporada queda patente en varias situaciones que no se sitúan en ningún bando y además, en muchas ocasiones, se podrá ver que de hecho es porque ni ellos mismos lo saben. Hay una escena en 'Vamos Juan' en la que buscan una sintonía para el partido y el que la va a componer pregunta si son de derechas o de izquierdas, y nadie sabe qué responder. Esto es algo que no ocurre en todos los partidos políticos españoles, pero sí en algunos.

5 Créete más de lo que eres

Juan, en el cartel de 'Vamos Juan'

Juan Carrasco se cree el mejor. En el fondo sabe que no lo es, pero es algo que no va a admitir jamás, ni a su círculo más cercano. Se cree que todos le reclaman, que le reconocen por la calle y que debería estar en un puesto más alto del que tiene. Sigue siendo populista a más no poder y mantiene el sueño que no cumplió en 'Vota Juan'. Cuando se despide de sus alumnos al arranque de 'Vamos Juan', les dice: "Vosotros, más pronto que tarde, me veréis en el programa de Risto o en El hormiguero'. Y si me veis en televisión no me importaría que le dijerais a la gente con la que estéis: '¿Veis a ese crack? Fue mi maestro". ¿A cuántos políticos españoles no se les ha subido su puesto a la cabeza una vez han alcanzado cierto poder?

6 Adjudícate el mérito aunque sea de tu equipo

Juan, Macarena y la familia de él, en 'Vamos Juan'

Siempre con la cabeza bien alta, Juan Carrasco sale airoso de casi todas las situaciones a las que se enfrenta. Por muy mal que esté yendo un asunto, él siempre está tranquilo, porque tiene al lado a su equipo para solucionarle cualquier marrón. Menos mal que siempre tiene a alguien dispuesto a sacarle de apuros, porque si ya le cuesta llegar lejos, sin Macarena (María Pujalte) y compañía no habría conseguido absolutamente nada. Y poco les da las gracias. Además, aunque sabe la gran ayuda que es para él su equipo, el mérito siempre será, de puertas para afuera, suyo. Esto ocurre en todos los partidos; aunque haya pocas caras visibles, detrás siempre hay equipos enormes que quedan ocultos y a quienes 'Vamos Juan' muestra.

7 Regala los oídos a los que están por encima. ¡Sé un trepa!

Juan Carrasco, en 'Vamos Juan'

Al igual que los políticos manipulan a los que están por debajo (o a los que están por igual) para conseguir sus objetivos como hemos visto en el segundo punto, también lo hacen en cierta medida a los que están por arriba. Juan Carrasco, como muchas otras personas que se dediquen a la política, es un tipo ambicioso y eso le hace ser un pelota, para conseguir escalar. Juan no tiene principios, o los tiene pero le da igual tirarlos por tierra y mostrar que es diferente si gracias a eso se va a ganar la amistad de alguien más poderoso que él. En 'Vamos Juan' vemos al protagonista dudar si le gusta la caza o no y solo responde cuando conoce la respuesta que quiere escuchar el que ha preguntado.