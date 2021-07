El fallecimiento de Àlex Casademunt en marzo de 2021 fue un tremendo shock para todos los seguidores del cantante, de 'Operación Triunfo' y del grupo al que pertenecía: Fórmula Abierta. Desde entonces, sus familiares, excompañeros y amigos han homenajeado al catalán en más de una ocasión. Por ejemplo, su hermano consiguió sacar el single "Otra oportunidad", en el que estaba trabajando antes del terrible accidente, y Fórmula Abierta lanzará el 16 de julio de 2021 una canción inédita que se grabó hace dos años.

Fórmula Abierta en 'La mejor canción'

No obstante, lo que parecía un bonito gesto hacia Àlex Casademunt ha caído como un jarro de agua fría debido al fragmento que se ha utilizado para promocionar la canción, llamada "Contigo me quedo". La discográfica y la propia Geno Machado lo compartían orgullosos, pero han acabado recibiendo muchas críticas por los escasos segundos que han avanzado antes del lanzamiento musical.

"Siento que me estoy muriendo, cómo el corazón se para y hasta me falta el aliento. Me resucitas a besos" son los versos que los usuarios de las redes sociales no han tardado en comentar, señalando que no les parece una buena idea. "¿Quién ha sido el genio del marketing que ha escogido esa parte de la canción para promocionarla? Más desacertado no puede ser", escribía uno de ellos. "Por favor, ¡parad esto! Qué mal gusto", añadía otro internauta.

¿Quién ha pensado que sacar ese single de Fórmula Abierta era una buena idea? — Fer ?????????? (@fernfdez) July 13, 2021

Hostia la letra. ¿A quién cojones se le ocurre promocionarla con un trozo que empieza con SIENTO QUE ME ESTOY MURIENDO? — Joe Spinell (@SpinellJoe) July 14, 2021

Quien ha sido el genio del marketing que ha escogido esa parte de la canción para promocionarla? Mas desacertado no puede ser — Kira ? (@Kira46VR) July 14, 2021

Os ha faltado incluir "a toda velocidad" para el pleno. — zwkz (@zwkz) July 14, 2021

Ya os vale ???????????????????? vaya desacierto ya podian haber escogido otra parte de la canción para promocionarla — virginia aragon (@virginia_aragon) July 14, 2021

Hijo esa letra... Por favor, parad esto! Qué mal gusto! — Κ?????? (@Piridoxal) July 13, 2021

Borra — patri (@patriDisastre) July 14, 2021

La respuesta de Geno

Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Alex y que nosotros tanto Javian, discografica, su familia,repito, su familia y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado. — Geno MaChado (@OficialGeno) July 14, 2021

De todos es sabido que Geno Machado no tiene ningún tipo de reparo en contestar a todos aquellos que la critican por redes sociales y en esta ocasión ha vuelto a demostrarlo. "Me parece muy fuerte que se ofenda la gente que nunca fue fan de Àlex. Javián, la discográfica, su familia y yo no vemos nada malo en una letra de una canción de amor con todas sus metáforas. Caso cerrado", escribía la cantante, zanjando el tema.