Críticas a Frank Blanco tras quejarse por no recibir correctamente un pedido de Burger King

El conocido comunicador Frank Blanco, presentador de 'Typical Spanish' en Televisión Española, está en el centro del huracán desde este domingo 24 de mayo tras quejarse públicamente de recibir un envío incompleto de comida rápida que había solicitado unos minutos antes. Él mismo fue el que optó por utilizar sus redes sociales para mostrar su disconformidad con lo que había recibido en su hogar; una queja que muchos usuarios no han entendido y es que no fueron pocos los que no dudaron en cargar contra él en redes sociales, especialmente Twitter e Instagram. Este respondió a algunos de estos mensajes pero finalizó la noche evidenciando su malestar con lo que había vivido.

Frank Blanco

Pero, ¿qué pasó? Pues bien, Frank Blanco tuiteó por la noche: "Qué pena que tras 2 meses confinados encargo cena a Burger King a través de Just-Eat, pierdo 2 horas por errores en la comida y en la ausencia de unos regalos que acompañaban los menús infantiles, y que la respuesta sea que el cliente miente... Suerte, la vais a necesitar". Este texto venía acompañado de una captura de un mensaje del servicio de Atención al Cliente de la aplicación en el que se podía leer: "El restaurante nos indica que no es posible que no se hayan enviado los regalos correspondientes a tu pedido, el encargado indica que los ha puesto según correspondían en tu pedido, ahora lo que podemos hacer para verificar desde Just-Eat es abrir un seguimiento con tu caso y así proporcionarte una respuesta al incidente más favorable en este caso ya que la persona encargada en este momento me indica que no es posible hacerte un nuevo envío".

Tras Jon Kortajarena

Además de quejarse del tiempo de espera y de no haber recibido el mensaje, parece que lo que más molestó al presentador es que desde el restaurante se afirmase que el regalo sí se encontraba en el envío. "Igual no hemos entendido bien su queja, creo que se refiere más a que le han llamado mentiroso, y eso en una empresa de cara al público, es algo grave", fue el mensaje que el propio Blanco retuiteó añadiendo: "Tal cual. Gracias". Pese a ello, las críticas no dejaron de aparecer en apenas unos minutos (tal y como semanas atrás ya sucedió con Jon Kortajarena y su tortilla de patatas perdida), y es que muchos tuiteros creen que no tiene demasiado sentido que Frank se queje de algo como es el no haber recibido un juguete en el menú infantil que encargó teniendo en cuenta la grave crisis que atraviesa por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.

Otros paralelamente le quisieron recordar a Blanco que Burger King, la empresa que no le realizó correctamente el envío, ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a cerca de 12.000 trabajadores, algo que evidenciaría que las condiciones laborales que viven ahora sus empleados son especialmente dudas y por ello todos deberíamos ser más permisivos. Finalmente, y ya al final de la noche, el presentador que ahora trabaja en TVE expresó su opinión sobre lo que había vivido esa noche en redes sociales: "El mundo twitter ha reaccionado como esperaba a mi antepenúltimo tweet. Gracias por no defraudar. Dicho esto, y tras conversar con algun@s de vosotr@s gustosamente, ese tweet no lo borro, voy a pasar página, y a seguir con mi vida. Feliz semana a tod@s, incluso al encargado de Burger King".