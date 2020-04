Jon Kortajarena responde a las críticas por su insensibilidad con los 'riders' de Glovo en plena crisis

El conocido actor y modelo Jon Kortajarena ha protagonizado una agria polémica en redes sociales a raíz de un pedido que realizó mediante el servicio de envío Glovo. El propio actor fue quien hizo partícipe a sus seguidores de lo sucedido a través de una serie de capturas posteadas en su perfil oficial de Instagram. En estos Stories podíamos ver cómo Kortajarena se ponía en contacto con el servicio de atención al cliente para reclamar una tortilla de patatas que había solicitado minutos antes y que todavía no había llegado. Incluso, el actor no dudaba en dejar claro que el servicio ofrecido por Glovo era pésimo y anunciaba que no volvería a pedir con ellos bajo ningún concepto.

Jon Kortajarena

En los stories de la conversación se percibía a un Kortajarena muy enfadado, sin parecer entender lo que el agente de Glovo le estaba intentando explicar: la crisis del coronavirus ha provocado un aumento de demanda y además la incorporación de una serie de medidas que en conjunto provoca que sea más complicado asignar repartidores a cada pedido solicitado en la aplicación. El protagonista de 'Alta mar' no atendía a razones y no dudaba en dejar claro que estaba harto, que la situación que se vive en ese sector comercial a raíz de la crisis del coronavirus no era asunto suyo y que iba a cancelar inmediatamente su pedido con la compañía. "Solo faltaba que me cobréis una tortilla cuando he estado esperando dos horas y nunca ha llegado", le sentenciaba el actor a la compañía, tal y como pudimos ver en redes sociales.

Y también creo que los insultos y las amenazas, no son una forma constructiva de comunucarse. Todos podemos equivocarnos, pero eso no justifica ciertas actitudes. — J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) April 25, 2020

La respuesta del actor

Desde ese momento no han sido pocos los internautas que no han dudado en cargar directamente contra el actor, convirtiéndole incluso en tendencia en Twitter. Son muchos los que critican su falta de humanidad ante una situación como esta y por ello, el propio Kortajarena ha decidido responder en una serie de Instagram Stories y varios tuits en la red social en la que se ha desatado la polémica. Este ha explicado en los mensajes posteados que "yo no vivo en España y no conocía las condiciones de los trabajadores de globo. Honestamente. No volveré a trabajar con ellos", y ha seguido justificando su gran enfado por una simple tortilla de patatas. "Llegaba a mi casa después de 3 meses fuera y no tenía absolutamente nada para comer, después de más de 20 horasde vuelo. Era media noche y se me ocurrió utilizar este servicio como última opción", ha añadido.

Pero la cosa no ha quedado ahí, Kortajarena ha querido dejar claro que ahí estaba el contexto y ha querido pedir disculpas en Instagram, ya que según él, entiende que el trabajo que se hace en estas empresas a día de hoy es muy fuerte e importante. Además, ha aclarado que el tono con la persona que la atendió en el servicio al cliente no fue en ningún momento despectivo ya que intentó aportar humor y por ello, en Twitter ha querido dejar claro que pese a entender el enfado, no comprende la reacción de muchos de sus seguidores ante lo sucedido: "Creo que los insultos y las amenazas, no son una forma constructiva de comunicarse. Todos podemos equivocarnos, pero eso no justifica ciertas actitudes".