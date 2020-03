Frank Blanco ultima su fichaje por Telemadrid para presentar el nuevo 'Madroño' con Carmen Alcayde

Telemadrid se encuentra inmersa en la producción del nuevo espacio que sustituirá a 'El Madroño' en su franja de access prime time a partir del próximo mes de abril. La cadena pública ha decidido prescindir de 'El Madroño' y apostar por un nuevo programa producido por La Cometa en el que el corazón seguirá siendo el gran protagonista. Esta nueva apuesta intentará mantener el tono distendido y divertido que tiene el magacín de La Fábrica de Tele pero contará con un nuevo nombre, una nueva escenografía y se habla de poder incorporar incluso a colaboradores en plató que comenten los diferentes vídeos a los que dará paso la pareja de presentadores protagonistas del programa.

Frank Blanco

A estos datos avanzados por Yotele, que se le suma además el nombre del nuevo presentador que sustituirá a David Valldeperas al frente del espacio. Según adelanta dicho medio, Frank Blanco ya ultima su fichaje por el espacio para compartir mesa con Carmen Alcayde. El presentador firmará en unos días el contrato para fichar por el espacio después de haber realizado dos pruebas; una en solitario y otra junto a Carmen Alcayde. Después del buen resultado de ambas, cadena y productora habrían dado luz verde a su incorporación al espacio, un trabajo que puede compatibilizar sin problema con 'Typical Spanish' en TVE ya que las grabaciones de este último terminarán justo antes del arranque del nuevo formato en Telemadrid.

Una nueva etapa tras 'El madroño'

La noticia de los cambios en 'El madroño' sorprendieron a la audiencia, ya que el espacio había logrado ganarse un público fiel. En este caso, todo apunta a que no han sido problemas de rendimiento los que han precipitado a la salida de Valldeperas, sino el cambio de productora, ya que La Fábrica de la Tele abandonada la realización del espacio. Debido a la estrecha unión entre el presentador y la empresa, se ha terminado por forzar este cambio. No obstante, es cierto que la cadena pública madrileña tiene planeado una renovación total de la franja, por lo que puede ser que La Fábrica de la Tele no cumpliera los cánones del nuevo programa que se tiene en mente.

Y es que, aunque 'El madroño' tenía grandes apoyos, también existía un sector detractor que se oponía a que una cadena pública emitiese un programa de prensa rosa. La Cometa Producciones es la empresa encargada de asumir la nueva producción, que parece que se alejará sobremanera de lo que habíamos visto hasta ahora en el access prime time.