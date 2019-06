Cruce de amenazas entre Ylenia y la madre de Omar Montes: "Cállate tú, que igual te conviene más que a mí"

'Viva la vida' sufrió el pasado 23 de junio una de las tardes más movidas en el plató. El magazine presentado por Emma García vivió una tensa disputa entre María Ángeles, la madre de Omar Montes, e Ylenia que tenía al superviviente por medio. El caos reinó entre la colaboradora y la invitada hasta el punto de que la presentadora tuvo que levantarse y mediar para zanjar la discusión.

Mariángeles, madre de Omar Montes, e Ylenia en 'Viva la vida'

Ylenia, que se encontraba apartada del resto de colaboradores, fue cuestionada por García acerca de qué hacía, para luego preguntar si tenía que ver con Omar. Diego Arrabal le insistió para que se sentara cerca de la madre del concursante de 'Supervivientes', propuesta que no paraba de rechazar. Emma García aseguraba que la exconcursante de 'GH VIP' se encontraba tensa por la llegada a plató de María Ángeles, aunque esta lo negaba.

Sin embargo, el buen rollo que decían tener ambas voló por los aires en cuanto María Ángeles solo pronunció la frase "te conviene". "No me conviene nada, señora. Usted no va a venir aquí a amenazarme. Cállate tú, que a lo mejor te conviene más que a mí", saltó Ylenia bajo la justificación de que sus formas eran lo que la perdían. "Te hace flaco favor", aseguraba la madre de Montes.

Desconcierto en plató

Emma García ha tratado de tomar las riendas del programa tras el cruce de amenazas entre ambas: "Algo pasaba porque estábamos todos con ganas de preguntar y de pronto he visto a Ylenia hacia atrás sin ninguna gana de preguntar". María Ángeles ha retomado la palabra, afirmando que algo pasó entre Ylenia y Omar Montes y que este último nunca ha hablado de nada sobre la colaboradora.

Ylenia rápidamente ha saltado a responder a María Ángeles: "Ha hablado, ha sacado cosas mías, ha hecho una canción con trozos míos, que es ilegal... Con lo cual, no cuentes historias, señora, que conoces a tu hijo", expresaba cada vez más nerviosa. Finalmente, Emma García, ante el desconcierto que se vivía en plató, se ha levantado y ha mediado entre ambas, calmando la situación.