Omar Montes, denunciado por impago por la protagonista de su último videoclip

Por si las cosas no fueran difíciles en las playas de Honduras, al concursante Omar Montes le espera una sorpresa todavía más desagradable cuando regrese a España. El participante de 'Supervivientes' tendrá que hacer frente a una graves acusaciones vertidas por la protagonista y bailarina de su último videoclip, que asegura a 'El programa de Ana Rosa' no haber cobrado por el trabajo realizado.

Gabriela entra por teléfono en 'El programa de Ana Rosa'

Tal como se puede leer en la denuncia de la que ese ha hablado este miércoles 5 de junio en 'El programa de Ana Rosa', el pasado 27 de marzo tanto Omar como su representante se pusieron en contacto con Gabriela vía Whatsapp para proponerle la aparición en el nuevo video musical del cantante. Aceptó tras acordar que "le pagarían 300 euros por ello tras la finalización del rodaje", pago que ahora asegura nunca se realizó a pesar de que ambos manifestaron sus intenciones de pagarle el día siguiente a la realización del trabajo.

Pasados unos días, la bailarina optó por reclamar el dinero previamente acordado a lo que el exconcursante de 'GH Dúo' contestaba con excusas. "Lo estoy denunciando porque yo realicé un trabajo para él, fui la protagonista de un videoclip suyo", se explica la perjudicada, que señala al representante del cantante como el encargado de realizarle el pago y que "hasta ahora pues le han ido dando largas".

Me lo debes

Gabriela esta convencida de que si ella no ve pronto su dinero en la cuenta, el videoclip no verá nunca luz: "Quiero que si yo invierto mi tiempo trabajando, quiero que se me apague. Yo no voy gratis a trabajar, ni él está haciendo de gratis todo lo que hace". De momento, habrá que esperar al regreso de Montes a España para conocer su versión y ver si la denuncia progresa.