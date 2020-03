Cuando las mujeres rompen el techo de cristal

Amelia Valcárcel dijo una vez que el único error visible cometido por una mujer era el haber nacido con el sexo aparentemente equivocado. Y es que no solo tienen que lidiar con la etiqueta de "sexo débil", sino que también le han hecho creérsela. Una prueba de ello es la poca progresión laboral a la que están condenadas. Según el informe "Woman in Business: Hacia un avance real", el porcentaje de mujeres en el mundo que ocupan puestos de dirección se coloca en un 29%, un número que solo mejora 10 puntos porcentuales desde 2004. Aun así, hay que estar agradecidos, ya que ha marcado récord histórico.

Obviando esta última -pequeña- alegría, el dato pone de manifiesto una realidad preocupante. El ser humano ha sido capaz de volar, ha sabido construir el paraíso en la Tierra, incluso ha plantando una bandera en la Luna, pero todavía no ha aprehendido que el hombre y la mujer son iguales. Debe ser que eso del feminismo es más complicado que todo lo anterior. No obstante, en España las cifras son un pelín más esperanzadoras. Y decimos que un pelín porque. Así que, con permiso de Rosa Márquez y Marta Jaenes (si no has visto su documental, estás tardando), servidora se pregunta: ' Qué coño está pasando ' con el techo de cristal, y ponemos el punto de mira,

Evolución de mujeres en puestos de alta dirección a nivel mundial

"Dentro de los amos de la información de este país, te encuentras con que la presencia de mujeres es prácticamente cero". Esas son las palabras de Carmen Caffarel, catedrática en la Universidad Rey Juan Carlos, primera y única mujer directora del Instituto Cervantes (2007-2012) y directora general de RTVE (2004-2007). Por ejemplo, Atresmedia es la empresa con presencia televisiva que más ingresos produce en España (Fuente: Ymedia, marzo de 2020) y su presidencia la ostenta un hombre, Silvio González Moreno. Es más, la directora editorial de Atresmedia Estudios, Sonia Martínez, atestigua: "En 2014, cuando se hizo el último plan de Igualdad de Atresmedia, los puestos de dirección de área estaban ocupados por mujeres, pero en el Consejo de Administración no y ahí es donde se toman las grandes decisiones".

Pero bueno, podemos pecar de inocencia y pensar que es algo casual. Examinemos, pues, quiénes son los directores de algunos de los medios audiovisuales más populares del país: Grupo Godó, Javier Godó; Grupo Planeta, José Lara García; Mediaset España, Paolo Vasile; Endemol España, Jordi Bosch; Mediapro, Jaime Roures. Estos son los datos, suyas las conclusiones.

Centrémonos ahora en ese agradecido 30%. Según el informe citado, entre los puestos directivos ocupados por mujeres predominan la dirección de recursos humanos, la financiera o la de marketing, mientras que a la cola se queda el ser socia de una gran empresa y la dirección general (CEO). Tan solo un 15% de los CEO en España son mujeres. Una de ellas es Macarena Rey, que se coloca a la cabeza de Shine Iberia. Para ella, uno de los principales problemas es que "a la empresa le tiene que costar lo mismo contratar a un hombre que a una mujer" y, aunque especifica que no es el caso de su compañía, le consta que ocurre.

Una carrera de obstáculos

Eso se suma a las famosas barreras para romper el techo de cristal, que son varias: falta de tiempo para conciliar, falta de oportunidades, falta de voluntad por parte de las empresas para apoyar la igualdad, prejuicios... "Son todas estas y mucho más", incide Marias Recarte, directora de contenidos de 93 Metros y productora ejecutiva de proyectos como 'El Palmar de Troya' o 'Clandestino España'. "Llevo años viendo a compañeras hacer malabares para conciliar ambos mundos, renunciando en muchas ocasiones a prosperar en sus trabajos en favor de la vida familiar", sentencia.

Barreras que impiden el acceso a la mujer a la alta dirección

En datos del estudio Somos equipo, elaborado por la asociación Yo No Renuncio, del Club de Malasmadres, tan solo un 36% de los hogares hace un reparto igualitario de tareas. Menos es el porcentaje de hombres que se responsabiliza por completo de las mismas, un 11%. "Los hombres, creo, que todavía tienen miedo a coger el permiso de paternidad", señala Rey. Elena Sánchez, secretaria general de la Corporación de RTVE y presidenta del Observatorio de Igualdad de la misma, lo tiene claro: "Permisos de paternidad intransferibles".

No obstante, muchas veces, cuando las mujeres logran romper el techo de cristal se encuentran con barreras en su propio puesto de trabajo. "A mí una de las cosas que más me ha costado es que me escuchen igual que al chico de al lado", expone María José Rodríguez, gerente de contenidos de #0: "A día de hoy me sigue pasando". Lo mismo opina Caffarel, que también apunta al sentimiento propio de tener que demostrar el doble por el hecho de ser mujer: "A los hombres se les presupone y a nosotras no", espeta.

Durante sus años de carrera profesional, la exdirectiva y catedrática ha tenido que hacer frente, no a grandes situaciones de machismo, sino a comportamientos sociales que hoy encajan dentro de lo que se denomina micromachismos: "Cuando fui a acceder a una plaza de funcionaria, en el departamento me llegaron a decir que se lo dejara a mis compañeros varones, que yo estaba casada con un ingeniero aeronáutico y no me hacía falta", recuerda la periodista, perpleja de que algo así pasara. "La contestación es: 'Yo tengo la misma titulación que tú, trabajo exactamente igual. Luego, tengo el mismo derecho a acceder a esa plaza, independientemente de que esté casada, soltera o viuda", comenta entre risas Caffarel.

Igual de ilustrativo es el ejemplo que pone Sonía Martinez sobre lo que ocurría cuando una mujer llegaba al poder: "Yo sí he vivido que se cuestionase que si una mujer llegaba alto era porque se había liado con un hombre", apostilla. "Lo he oído hasta de mí misma".

Un pasado del que aprender

Afortunadamente, ambas hablan en pasado porque los tiempos van cambiando. Marias Recarte apunta a un factor muy interesante y es el cambio generacional y las circunstancias que han tocado vivir a cada uno: "Nosotros nacimos en un momento histórico de transición, en el que recobrar la democracia era la prioridad para nuestros padres y las demás cuestiones por resolver eran absolutamente secundarias. Por suerte, las nuevas generaciones han nacido en un entorno más crítico, más flexible y más libre y con más herramientas de denuncia". Aunque coincide con las demás expertas en que, en la comunicación, los consejos de administración están conformados en su mayoría por hombres, contempla un entorno en el que grandes empresas van siendo lideradas por mujeres.

La situación en España de la mujer en la alta dirección

Todas las mujeres de este reportaje son un ejemplo perfecto para dar cuenta de que se ha roto el techo de cristal o, por lo menos, de que se ha conseguido hacer una brecha potente. RTVE, presidida por Rosa María Mateo, o la Academia de Televisión con María Casado, son también otros exponentes.

También son una llave para abrir la puerta a otras mujeres, ya que, como Caffarel apunta, cuantas más mujeres haya liderando empresas, más habrá en puestos de responsabilidad, ya que son "más sensibles con el tema". "Los hombres, queriendo o sin querer, muchas veces terminan por reproducir el mismo sistema", opina. Según ella, una herramienta clave para contribuir con la causa es la educación, algo en lo que coincide Recarte. Revisión de enfoques de contratación y fomentar el trabajo flexible son otras de las medias que también se contemplan.

También están las cuotas, las cuales levantan alguna que otra ampolla y que no terminan de poner de acuerdo a los expertos. El 70% de los líderes empresariales de España las rechazan, ya que las consideran "injustas". Sonia Martínez, por ejemplo, las califica de "controvertidas", mientras que María José sí que se muestra a favor: "Es una manera de ayudar a la visibilidad", arguye.

Sea como sea, Gema R. Neira, directora de desarrollo en Bambú Producciones, tiene una cosa clara: "Tenemos que contarles a nuestros compañeros las cosas que nos pasan, porque, al no vivirlas ni verlas, creen que no ocurren". Sororidad es también algo que piden Recarte y Rodríguez. Y servidora va hacer ahora una aportación propia: creérnoslo más. Como bien esgrime Caffarel, "estamos igual de capacitadas para ocupar puestos de mando que los hombres", así que, cerrando el círculo que empezó con una cita de Valcárcel, termino con una de Emily Dickinson: "Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie". A todas las mujeres que lo han hecho por las que se mueven todavía en suelo pegajoso: Gracias.

Para el lector

Este reportaje se ha elaborado gracias a la participación especial y expresa de Marias Recarte y Carmen Caffarel.

Marias Recarte

Marias Recarte

Periodista con más de 20 años de experiencia en televisión. En enero de 2017 se incorpora a 93 Metros como directora de contenidos donde alterna tareas como responsable del departamento de estrategia y nuevos proyectos con la producción ejecutiva de producciones nacionales e internacionales como 'El Palmar de Troya', 'Espías', o 'Clandestino España'. Dentro de la productora ha dirigido además algunas series documentales como 'La búsqueda' o 'Estrecho'. Antes de sumarse al equipo de 93 Metros trabajó durante varios años como directora general y productora ejecutiva en algunas de las empresas más relevantes del sector audiovisual como Warner Bros. ITP,(directora de contenidos) Eyeworks TV, (directora de contenidos) o Bambú Producciones (directora general), donde además puso en marcha nuevas áreas de entretenimiento, documental y factual.

Carmen Caffarel

Carmen Caffarel

Doctorada cum laude en Lingüística Hispánica, la carrera de Carmen Caffarel camina entre la directiva y la docencia. En 1988 inicia su andadura en el profesorado como titular de la Universidad Complutense de Madrid, la cual abandona en el año 2000 para trasladarse a la Universidad Rey Juan Carlos. Sus años de enseñanza los combina con altos cargos, entre los que destaca la dirección general de RTVE, cargo en el que es designada en 2004. Permanece en el ente público hasta 2007, año en el que pasa a ser directora del Instituto Cervantes. De 2016 a 2018 forma parte del consejo de Administración de Radio Televisión de Madrid.

Además, ha contado con las declaraciones del debate de La Academia de Televisión sobre "Liderazgo femenino: El reto de ser directiva en televisión", que estuvo moderado por su propia presidenta, María Casado, y que contó con la participación de:

María José Rodríguez, Sonia Martínez, Elena Sánchez, María Casado, Almudena Ledo, Macarena Rey y Gema R. Neira

-Elena Sánchez, secretaria general de la Corporación RTVE y presidenta del observatorio de igualdad de RTVE

-Sonia Martínez, directora editorial de Atresmedia Studios

-Almudena Ledo, directora general de COSMO y presidenta de CONECTA

-Macarena Rey, CEO de Shine Iberia

-Gema R. Neira. directora de desarrollo de Bambú Producciones

-María José Rodríguez Pérez, gerente de contenidos de #0 y de Producción propia

