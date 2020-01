Si "tú no eres esa", que él te abandona y siempre perdona, "Qué coño está pasando" es para ti

No fui del todo consciente aquel 8 de marzo, pero cuando salí a la calle para protestar estaba haciendo historia. Recuerdo que, al día siguiente, cuando llegué a trabajar, cogí tres periódicos. Los tengo guardados y quiero conservarlos durante muchos años, porque algún día quiero contar a mis hijas, hijos, nietas y nietos, que participé en la primera huelga feminista de la historia de España. Creo que muchas, al igual que yo, gritamos con especial énfasis una de las consignas: 'tranquila, hermana, aquí está tu manada', porque ese año habíamos vivido uno de los casos más trascendentes para el feminismo en nuestro país, el de La Manada. Con la violación múltiple a una joven por parte de cinco hombres durante los San Fermines y su posterior juicio, que terminó con un fallo histórico - el cambio de abuso a agresión sexual-, algo en la sociedad comenzó a cambiar y una pregunta en nuestras mentes comenzó a aflorar: "¿Qué coño está pasando?"

Portada de '¿Qué coño está pasando?'

Mientras que muchas y muchos, como servidora, se empezaron a plantear la pregunta, hubo dos mujeres que se decidieron a darle respuesta. Ellas son Rosa Márquez y Marta Jaenes, que a través del documental titulado con la misma pregunta, '¿Qué coño está pasando?', bucean en los entresijos del feminismo en España. "El proyecto surge a raíz del juicio de La Manada en 2017", cuenta a FormulaTV Rosa Márquez, que explica que su motivación nació de ver que, con el caso, algo comenzó a cocerse en España. "Fue un punto de inflexión en la conciencia de muchas mujeres de este país, que salieron a la calle para apoyar a la víctima y empezaron a compartir en las redes sociales sus propias historias de acoso y abusos", continúa.

Así pues, estas dos comunicadoras se pusieron manos a la obra a finales de 2017. A principios de 2018 presentaron el proyecto a Carolina Bang (Pokeepsie Films) y ese famoso 8 de marzo ya estaban grabando en la manifestación. Márquez y Jaenes nos cuentan que han sido dos años para poder ver su proyecto hecho realidad. Primero en los cines y luego en Nefflix (plataforma en la que está disponible actualmente), pero que la espera ha dado unos frutos más que satisfactorios. "Estamos sorprendidas de la buena acogida que está teniendo. Nos emociona tanto interés, incluso entre aquellos que antes recelaban del feminismo", relatan.

Punto de inflexión en las denuncias

Y es que merece la pena recordar y examinar todo lo que ha vivido España desde la fecha y todos los debates que se han ido abriendo y reabriendo, como, por ejemplo, la ley contra los abusos y agresiones sexuales, cuyas cifras, por cierto, son escandalosas. En nuestro país, según los últimos informes oficiales del Ministerio del Interior (2017), se registraron un total de 11.692 delitos sexuales, de los cuales el 75% se corresponde con abusos y agresiones sexuales. Este número ha pasado de los 9.008 recogidos en 2012 al dato expuesto, lo que arroja un panorama desolador. Sin embargo, muchos coinciden en que no es que haya un incremento tan bestial, sino que ahora se denuncia más, algo positivo en este mar de amargura.

La filósofa Ana de Miguel, en '¿Qué coño está pasando?'

A raíz del mencionado juicio de La Manada, se empezó a tomar más conciencia de la importancia de denunciar y ya no solo ante los juzgados, también públicamente. Las redes, como bien señala Márquez, comenzaron a llenarse de cientos de testimonios sobre agresiones sexuales, que también dieron el impulso a rostros conocidos a confesar que habían sido víctimas de violación, como Nieves Herrero o Ainhoa Arteta. Tanto ha calado la discusión, que los programas electorales de PSOE y Podemos incluyeron para las elecciones del pasado 28A la intención de aplicar a a ley el "No es no". Y si añadimos piezas audiovisuales a los relatos públicos, como este documental, que contribuyan a cambiar el paradigma dominante, el panorama se dibuja más esperanzador: "Es desde la ficción donde se construye una gran parte de nuestro imaginario colectivo", razona Márquez.

No obstante, la agenda feminista también tiene otros temas en cartera: conciliación familiar, lenguaje inclusivo, techo de cristal, legalización de la prostitución, porno feminista, mercantilización del feminismo, el mito del amor romántico... Y para todos es válido eso del "Qué coño está pasando". Por eso, las creadoras se decidieron a incluirlos en su documental: "No fue sencillo; finalmente optamos por intentar abordar todos los temas que están en la agenda feminista en estos momentos", comenta Marta Jaenes.

Por ejemplo, solo un 22,9% de mujeres ocupan puestos directivos en grandes o medianas empresas (Fuente: INE) o solo un 36% de los hogares hace un reparto igualitario de las tareas domésticas (Fuente: Estudio Somos Equipo). Más preocupante es que España se coloque como el tercer país con más demanda de prostitución (Fuente: ONU) cuando se estima que el 80% de ellas están forzadas a ejercerla (Fuente: Anesvad).

Un cuadro de voces

Para intentar dar respuesta a todos estos debates y aportar distintos puntos de vista, Márquez y Jaenés han logrado reunir a un compendio de voces enorme: Ana de Miguel, Lidia Falcón, Henar Álvarez, Nuria Varela, Rosa María Calaf, Begoña Villacís, Irene Montero, Laura Baena, Marta Flich, Loola Pérez, entre otras. Todas aportan su parte de verdad a la historia, pero si se tuvieran que quedar con alguno de ellos, lo tienen claro: "Nos impresionó el de Amelia Tiganys, una superviviente de trata, o el de Inma Rodríguez, una "kelly" que cobra 1,5 euros por habitación de hotel que limpia".

La activista Amelia Tiganys, en '¿Qué coño está pasando?'

Aún con todos estos testimonios, las creadoras admiten que se quedaron con uno en el tintero: "Intentamos entrevistar a Ana Botín, que se ha declarado públicamente feminista y está implantando medidas para favorecer la paridad dentro del Banco Santander. Su testimonio habría sido muy interesante porque es una de las pocas mujeres con poder real para cambiar las cosas y capacidad de influencia, pero no pudo ser", confiesan.

Dejando de lado este pequeño detalle, ambas han logrado crear un marco que permite al espectador trazar una imagen del panorama feminista en España, con sus puntos de acuerdo y desacuerdo. Un cuadro en el que hay muchos matices y colores, que permiten abrir horizontes a muchos sectores, tanto aquellos que necesitan un primer contacto con el feminismo como para aquellos que participan en el movimiento pero no conciben que pueda haber distintas lineas de pensamiento. "El documental está pensando para que lo vea todo el mundo, de cualquier ideología, incluso las que niegan lo necesario que es el feminismo", apostilla Jaenés.

Cada uno sacará una conclusión propia para la pregunta "¿Qué coño está pasando?" Pero si quieren saber la de Márquez y Jaenés, ahí va: "El feminismo es imparable. Estamos plantando cara al machismo que no habíamos visto ahora ahora". Como un día entonó Mari Trini, cuya canción es la introducción del documental en voz de La Bien Querida, el filme es perfecto para que unas se reafirmen y otras empiecen a entonar que "Yo (ya) no soy esa".