La cuarta temporada de 'Stranger Things' tenía previsto su estreno para comienzos de 2021

Paradójicamente, la crisis del coronavirus ha llevado a las estrellas de Hollywood a estar más cerca de sus seguidores, aunque sea de manera digital. El último en sumarse a la moda de los vídeos en directo, como una suerte de sesión de resolución de preguntas de los fans, ha sido David Harbour, que no ha tardado en desvelar información interesante acerca de la próxima temporada de 'Stranger Things'.

David Harbour en 'Stranger Things'

Al igual que el resto de producciones de Netflix desarrolladas en Norteamérica, 'Stranger Things' detuvo su rodaje a causa de la pandemia de COVID-19, por lo que Harbour ha optado por invertir su tiempo libre en acercar posturas con sus seguidores a través de Instagram. Como recoge ComicBook, uno de los detalles más interesantes vertidos durante esa emisión fue la revelación de la ventana de lanzamiento prevista para la cuarta entrega del buque insignia de Netflix.

"Estamos parados ahora. Se suponía que se iba a estrenar a comienzos del año que viene, creo, aunque no tengo autoridad sobre nada de esto," comentaba el actor, que da vida al agente Hopper desde el arranque de la ficción, añadiendo un mensaje de cierta incertidumbre: "Ahora no lo sé. Probablemente eso se retrase. Espero que podamos volver al trabajo, pero no tengo ni idea de qué pasará."

Una sorpresa para empezar

Aunque parecía que Netflix se aferraría al misterio de la identidad del "Americano" que aparecía al final de la tercera entrega de 'Stranger Things', el primer teaser de la siguiente entrega ya exponía que tras esa incógnita no se encuentra otro que Hopper, a quien dimos por muerto bajo la superficie de Hawkins. No obstante, su regreso no será nada sencillo, ya que le veremos realizando trabajos forzados bajo el puño de hierro de los soviéticos, que repetirán rol antagónico en los nuevos episodios.