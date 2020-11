'Cuarto milenio' zanja el misterio: Iker Jiménez explica por qué ya no trata temas paranormales

Tras quince temporadas de 'Cuarto milenio' en antena, la imagen de Iker Jiménez está asociada en la mente de los espectadores a la del misterio. En el programa se han tratado todo tipo de fenómenos paranormales y se ha indagado en muchos casos sin resolver desde que el programa dio comienzo allá por 2005. Ahora, tras el éxito en audiencia de 'Informe Covid', el popular presentador ha querido dar carpetazo a esta etapa ligada al misterio para sorpresa de sus seguidores.

Iker Jiménez anuncia que 'Cuarto Milenio' da de lado al misterio

"Hay muchos factores para esto. Es verdad que yo creo que estamos cerca de un límite: ¿cuántas veces hemos investigado sobre el terreno en fenómenos presuntamente extraños? Les hablo de las superclásicas en las que ocurre aparentemente algo, presencias, voces... ¿Qué hemos obtenido en todos estos años? Muy poco, real y objetivamente muy poco", ha sido la explicación que Jiménez ha ofrecido a los espectadores del programa.

El periodista ha optado por "ser honesto" con los amantes del misterio y ha explicado que cada vez es más difícil para su equipo ofrecer pruebas en los temas relacionados con casos paranormales. "Es un camino que hemos trillado muchísimo y lo hemos hecho sin truco", continuaba explicando Jiménez, que piensa que es difícil recabar pruebas con la tecnología, a la que considera "poco amiga del misterio", y que prefiere no mentir a sus espectadores inventando hechos: "Podríamos meter mucho aderezo y muchas cosas, podríamos asustarles a ustedes... Otros muchos lo han hecho, nosotros no".

El presentador no ha ocultado su frustración por los escasos resultados obtenidos en sus investigaciones a lo largo de tantos años, pero también ha dejado claro que sigue amando el misterio. "Son muchos años persiguiendo con esta honestidad los lugares, testigos y entornos y no hemos encontrado grandes cosas, hay que ser humilde para decirlo", ha explicado Jiménez, añadiendo que está "cansado de las migajas". "Nuestro equipo ha trabajado con todas sus fuerzas y no lo hemos logrado", ha sentenciado el periodista.

"Mantendremos la puerta abierta"

Pese a lo expuesto en su discurso y la firmeza de sus palabras, Iker Jiménez ha querido dejar claro que si en algún momento surge un tema interesante relacionado con lo paranormal, el programa intentará tratarlo. "Mantendremos la puerta abierta porque nos encantan estos temas y si hay algo intentaremos estar, pero soy fiel a mi instinto y yo veo que no tengo otros medios de aproximarme a lo desconocido y contároslo", ha admitido el presentador, que reconocía también que ahora hay otras áreas que le interesan más, como "la ciencia, la mente, la criminología... porque veo otro tipo de resultados".