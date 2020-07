Iker Jiménez alucina con el engaño Gobierno sobre el coronavirus: "No me lo puedo creer"

Iker Jiménez sigue con su cruzada por arrojar algo de luz sobre la gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno. Por eso, el presentador de 'Cuarto milenio' ha emitido este jueves un programa especial de "La estirpe de los libres" en su canal de Youtube. "Creíamos que era necesario. Os prometimos que si ocurrían cosas importantes íbamos a estar con vosotros", ha recalcado para empezar.

Iker Jiménez

Escéptico como siempre, Jiménez ha hecho referencia a la información sobre el presunto Comité de expertos que valoraba el estado de las comunidades autónomas para permitir o no el cambio de fase. Incluso el presidente Pedro Sánchez y Fernando Simón, portavoz sanitario del Gobierno, defendieron el anonimato de los expertos. Ahora, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que dicho Comité nunca existió.

"Me quedo un poco helado con ese comité de expertos... ¿qué se sabe de eso?", preguntó Jiménez al resto de la mesa, a lo que Carmen Porter respondió tajante: "Se sabe que no hubo comité". El presentador, que no salía de su asombro, replicaba: "Yo eso no me lo puedo creer, esto ya es de Gila, no lo entiendo".

"Sí, además el Ministerio de Sanidad lo ha reconocido. Jamás existió el comité de expertos. Fernando Simón se negó a dar esas identidades, ¿te acuerdas? Muchos medios de comunicación preguntábamos por sus nombres y decían que no los desvelaban porque podían tener presiones, cuando realmente preferían no dar los nombres porque no existían", aclaró Porter, convencida de que "esto se puede judicializar, según dicen algunos".

"Un comité fantasma"

"He oído muchas cosas, pero de verdad, de corazón, esto no me lo puedo creer. Me imagino que habría un mesa un comité de expertos hablando", dejó caer Jiménez. Porter recogió el guante ironizando con los temas paranormales que habitualmente se tratan en su programa de Cuatro. "Es para el programa, una mesa fantasma. Tanto que nos dicen 'hablad de fantasmas', pues ahora más que nunca podemos hablar de él porque es un comité fantasma", reclamó la periodista.