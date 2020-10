Iker Jiménez entrevista a Li-Meng Yan, la viróloga que huyó de China, en 'Horizonte. Informe Covid'

El espacio que conduce Iker Jiménez cada jueves en el prime time de Telecinco se transforma y pasa a llamarse 'Horizonte. Informe Covid'. Lo hace con una importante exclusiva que el periodista y su equipo han conseguido. Este ha logrado una entrevista con la doctora Li-Meng Yan, una de las virólogas encargadas de estudiar el coronavirus en un laboratorio de referencia de la OMS en la Universidad de Salud Pública de Hong Kong que tuvo que huir de China a Estados Unidos, lugar en el que se encuentra a día de hoy custodiada por el FBI.

Li-Meng Yan e Iker Jiménez

Jiménez ha podido hablar con ella para conocer de primera mano la teoría que esta sostiene y es que la doctora defiende que el mercado de Wuhan no es el origen del brote, esta piensa que el virus fue liberado de forma consciente. El espacio contará con esta entrevista en exclusiva y además se realizará un debate con el coronel Luis Enrique Martín-Otero, coordinador de la Red de Laboratorios de Alerta Biológica (RE-LAB) y uno de los principales expertos del país en bioterrorismo, contaminaciones víricas y pandemias; y los doctores Miguel Pita, profesor investigador de genética de la Universidad Autónoma de Madrid; César Carballo, médico adjunto del servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid; y José Alcamí, investigador y coordinador del Grupo de Análisis Científico sobre el coronavirus del Instituto de Salud Carlos III y director científico de la Unidad VIH del Hospital Clinic de Barcelona.

En un encuentro virtual con Iker Jiménez y Manuel Villanueva, responsable de contenidos de Mediaset España, el presentador ha definido la entrevista como un auténtico "campanazo". "Llevamos meses detrás de esta mujer; tiene una historia digna de una novela", ha empezado explicando el periodista, para después detallar que se han tenido que respetar una serie de acuerdos con ella para que esta aceptase finalmente protagonizase la entrevista, la primera que da a un gran medio europeo. Y sí, finalmente la ha dado y lo ha hecho narrando su versión de lo que sucedió en Wuhan, defendiendo que el virus se modificó de forma artificial en unos laboratorios en Wuhan. Esta se muestra convencida que el mercado de dicha localidad no es el origen real de este virus que habría sido liberado de forma deliberada (también según ella).

Esta extensa entrevista en la que esta doctora dará las claves del caso y revelará detalles muy concretos del nacimiento del Covid-19 se emitirá en 'Informe Covid' pero también en 'Cuarto milenio' ya que, en palabras de Jiménez, "el jueves nos quedamos cortos". Posiblemente mucho de lo que veamos en ambas entregas será criticado en redes sociales y medios digitales, algo por lo que Jiménez no se muestra preocupado. "Me dan igual las críticas, mira el tipo de temas que toco yo habitualmente (...) está claro que cualquier periodista la entrevistaría", ha sentenciado este, quien además está convencido que "el umbral de lo correcto se ha estrechado tanto que todo termina siendo incorrecto".

La respuesta de Jiménez a las críticas

Precisamente, y respecto a estas críticas, Jiménez cree que "por algún motivo tenemos que dar muchos clics porque estamos siempre en la palestra sin quererlo" y con mucha ironía ha apuntado "hay pensadores que opinan de un solo tuit, intelectuales sabios que nos interpretan a los periodistas mediocres". Este ha puesto como ejemplo las críticas que ha recibido tras hacerse eco de unas cifras del FBI en las que se destaca que en el 60% de los robos con violencia han sido llevados a cabo por personas negras, que el 39% de los policías que fueron asesinados entre 2010 y 2019 murieron a manos de personas negras y que el 55% de homicidios en EEUU son realizados por personas negras. "Me han llamado racista (...) cogiendo un trozo y no viendo el programa, hablando de ello descontextualizándolo (...) estamos en ese nivel (...) en un mundo ignorante que no lee nada y que en las redes descontextualiza cualquier cosa porque es carnaza".

La teoría de Iker Jiménez

En cuanto al Covid-19, este ha querido mojarse de una forma clara en cuanto a la teoría del nacimiento de este se refiere. No cree que la doctora Li-Meng Yan tenga razón, él piensa que todo se debió a una mala praxis un laboratorio en Wuhan. Jimenez defiende que el origen del virus sí es natural, posiblemente en unas cuevas a 90km de esos laboratorios. De alguna forma que este desconoce, el virus habría salido de allí posiblemente y habría terminado siendo contagiado a un humano por las heces de murciélagos. Tiempo después, y mientras el virus se investigaba en un laboratorio, habría terminado saliendo de ese lugar y sería ahí donde habría empezado esta fatal pandemia. Una teoría que ha formado con toda la información recabada hasta el momento pero que evidentemente no está comprobada. Es más, el periodista defiende que si se le muestra una información contraria no tendría problema en rectificar.

¿Por qué el programa ha cambiado de nombre?

Por otro lado, y respecto al cambio de nombre del formato, Manuel Villanueva ha explicado que viendo que Jiménez "es un claro referente de lo que está sucediendo en la segunda ola (...) ahora hemos querido que 'Informe Covid' sea solo el apellido de un programa que se llame 'Horizonte'" y es que la intención de la cadena y del propio comunicador es que en el programa se aborden muchos más temas que el coronavirus. "Queremos que sea un contenedor de actualidad, que se cuenten más cosas más allá del Covid-19", ha afirmado Jiménez, recordando que pese a ello, la actualidad manda a día de hoy y el coronavirus es el contenido que domina por encima del resto.